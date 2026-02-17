Doug Moe, figure du « run and gun » en NBA, est mort à 87 ans

Doug Moe s’est éteint à son domicile de San Antonio, à l’âge de 87 ans, ont rapporté plusieurs médias américains.

Figure truculente des bancs NBA, l’ancien joueur ABA, devenu ensuite entraîneur, a laissé une empreinte durable par son basket à haut rythme, sa liberté offensive et son franc-parler.

Passé par l’Italie puis l’ABA à la fin des années 60, Doug Moe avait très tôt entamé sa reconversion sur les bancs avant de se faire connaître du grand public à la tête des Spurs (1976-1980). Il y a dirigé l’équipe de George Gervin jusqu’aux finales de conférence en 1979, avant d’être remercié la saison suivante.

Mais c’est à Denver qu’il est entré dans la légende. À la tête des Nuggets durant la décennie 1980, il a mis en place un « run and gun » décomplexé, fondé sur le mouvement, la prise de risque et l’attaque avant tout, jusqu’à décrocher le trophée de « Coach of the Year » en 1988.

Longtemps recordman de victoires sur le banc de la franchise (432), son héritage reste très important à Denver.

Au-delà des chiffres, Doug Moe était aussi un personnage : drôle, entier et attaché à ses joueurs. « Quand on parle de Doug Moe, on parle de l’une des personnes les plus authentiques de la planète », explique Gregg Popovich. « Sur le terrain, hors du terrain, sur les greens de golf ou dans la vie, c’était Doug Moe, à chaque instant de la journée. C’était toujours amusant, toujours honnête, et peu d’entre nous peuvent dire que nous sommes comme ça. »