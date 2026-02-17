James Wiseman à la relance avec Team USA

La fédération US de basket vient de dévoiler le groupe qui défendra les couleurs américaines lors de la fenêtre de février 2026 des qualifications à la Coupe du monde FIBA 2027.

Au programme : deux matches à domicile, à la Frontwave Arena (Californie), face à la République dominicaine (26 février) puis le Mexique (1er mars). Une fenêtre importante dans un format où Team USA doit construire ses résultats sans ses stars NBA, avec un effectif principalement composé de joueurs de G-League.

Le « roster » de 12 joueurs mélange donc profils confirmés et paris : Brandon Knight, Elfrid Payton, James Wiseman, Jeremiah Robinson-Earl, David Roddy, Terry Taylor, Jeremiah Tilmon, Jaden Shackelford, Dakota Mathias, Malcolm Hill, Taevion Kinsey et Tevian Jones. Plusieurs avaient déjà été intégrés aux fenêtres de qualification précédentes.

Sur le banc, Stephen Silas est reconduit comme « head coach », avec Patrick Mutombo, Marlon Garnett et Clay Moser dans le staff, et un training camp prévu du 20 au 25 février en Californie.

Objectif immédiat : prolonger le bon départ (2-0 après la première fenêtre) et sécuriser la route vers Doha.