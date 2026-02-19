Matchs
La Air Jordan 7 « Miro » de retour pour les beaux jours

Sneakers – Sortie en 1992, l’année où la « Dream Team » a brillé aux Jeux Olympiques de Barcelone, la Jordan 7 avait initialement lancé son coloris « Miro » seize ans plus tard, pour les Jeux de Pékin 2008.

La Air Jordan 7 « Miro » devrait bien faire partie des belles sorties de l’été. Initialement sortie en 2008, à l’occasion des Jeux Olympiques de Pékin, la version rendait hommage à l’année de la sortie de la Jordan 7, en 1992, année marquée par la domination de la Dream Team aux JO de Barcelone.

La tige reprend ainsi une sculpture barcelonaise de l’artiste espagnol Joan Miro baptisé » « Dona I Ocell », se caractérisant par des touches de rouge, de jaune, de vert, et de bleu sur fond blanc, associée à une base en nubuck noir.

Sur le talon, au dessus du numéro 9 en beige de Michael Jordan, on peut également distinguer une tirette aux couleurs des anneaux olympiques, détail figurant aussi sur les lacets. Plusieurs drapeaux comme celui du Brésil ou de l’Allemagne voire même un bout de la France, sont à retrouver sous la partie translucide de la semelle extérieure.

La Air Jordan 7 « Miro » ne devrait pas sortir avant fin juin sur le marché nord-américain. Son prix pourrait atteindre les 225 dollars.

(Via SneakerNews)

Par Romain Davesne
