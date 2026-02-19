La Giannis Freak 7 à fond dans le vert

Le marché français ne devrait malheureusement pas bénéficier de l’intégralité de la collection « Warning Label » sortie au cours de la semaine dernière avant le tant attendu All-Star Game. Après la Nike Ja 3, et la A’One, vient pour l’instant au tour de la Giannis Freak 7 d’investir le territoire français.

La septième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo opte ici pour une tige plutôt classique même si son vert clair, dominant sur la tige et la semelle, sort de l’ordinaire.

L’ensemble est complété de touches de noir, sur le « Soowsh » inversé, de retour sur la Giannis Freak 7, ainsi que sur le logo du joueur au niveau de la languette. La semelle extérieure, sur laquelle le nom de la superstar des Bucks est inscrit sur toute la longueur, apparaît d’un vert translucide.

Nul doute que le « Greek Freak » aura rapidement l’occasion de porter ce coloris « All-Star Warning Label » de la Giannis Freak 7, alors qu’une fin de saison à nouveau enthousiasmante se présente avec Milwaukee, aux côtés de Cam Thomas. La paire est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.