Michael Jordan décroche une nouvelle bague… comme patron d’écurie NASCAR

Michael Jordan a déjà une armoire à trophées pleine de bagues, mais celle-ci aura un parfum particulier. Dans la nuit, « His Airness » a ainsi vu son écurie 23XI Racing décrocher la victoire lors de la plus prestigieuse des courses NASCAR, le Daytona 500, grâce à Tyler Reddick et la Toyota n°45 !

Un succès arraché sur le fil, au terme d’un dernier tour chaotique typique de Daytona, où l’aspiration et les accrochages peuvent tout retourner en quelques secondes.

Car Tyler Reddick n’a ainsi mené… qu’un seul tour : le dernier. Une statistique assez folle, mais parfaitement logique sur ce circuit où l’on attend souvent l’ultime opportunité pour porter l’estocade. Selon l’AP, il devient même le 25e pilote à mener au moins un tour dans cette édition, un record pour l’épreuve.

De quoi permettre à Michael Jordan d’exploser de joie, comme après un tir décisif en Finals NBA. « J’ai l’impression d’avoir gagné un titre (NBA) », a-t-il d’ailleurs lâché, impatient de recevoir une nouvelle bague.

Co-propriétaire de l’écurie avec Denny Hamlin, « MJ » récolte donc les fruits d’un projet jeune (créé en 2020) mais devenu en quelques saisons important en NASCAR. Bubba Wallace a ainsi longtemps animé la course, quand Tyler Reddick, discret pendant 499 miles, a choisi le moment parfait pour frapper. À la Michael Jordan…