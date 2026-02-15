Pour rappel, cette édition se dispute sous la forme d’un tournoi à trois équipes (« USA Stars », « USA Stripes » et « World »), avec quatre matchs de 12 minutes.
HORAIRES
23h00 | Team World – Team USA Stars
00h55 | Vainqueur du premier match – Team USA Stripes
01h25 | Perdant du premier match – Team USA Stripes
02h10 | Finale entre les deux meilleures équipes des trois premiers affrontements
COMPOSITION DES EQUIPES
« USA Stars » – JB Bickerstaff
Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson et Tyrese Maxey
« USA Stars » – Mitch Johnson
Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, De’Aaron Fox, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard et Donovan Mitchell
« World » – Darko Rajakovic
Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Norman Powell, Alperen Sengun, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et Victor Wembanyama