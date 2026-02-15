Matchs
Programme du soir | Aura-t-on droit à un All-Star Game intéressant ?

Publié le 15/02/2026 à 20:53

Rendez-vous à partir de 23h00, sur beIN Sports 1, pour suivre le All-Star Game 2026. Reste à voir si les joueurs seront motivés…

Pour rappel, cette édition se dispute sous la forme d’un tournoi à trois équipes (« USA Stars », « USA Stripes » et « World »), avec quatre matchs de 12 minutes.

HORAIRES

23h00 | Team World – Team USA Stars

00h55 | Vainqueur du premier match – Team USA Stripes

01h25 | Perdant du premier match – Team USA Stripes

02h10 | Finale entre les deux meilleures équipes des trois premiers affrontements

COMPOSITION DES EQUIPES

« USA Stars » – JB Bickerstaff

Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson et Tyrese Maxey

« USA Stars » – Mitch Johnson

Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, De’Aaron Fox, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard et Donovan Mitchell

« World » – Darko Rajakovic

Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Norman Powell, Alperen Sengun, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et Victor Wembanyama

