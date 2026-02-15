Jamal Crawford raconte Chris Paul

Chris Paul et Jamal Crawford ont joué ensemble pendant cinq saisons sous le maillot des Clippers. Samedi matin, sur le terrain d’entraînement de son ancienne équipe, Jamal Crawford, désormais consultant pour NBC, a tenu à partager plusieurs anecdotes résumant la personnalité et la passion sans limite de CP3 pour le basket.

« Chris est l’une des rares personnes que j’ai rencontrées, en trente ans, qui entretient une véritable histoire d’amour avec le basket », décrit-il. « Je me rappelle de notre première saison ensemble : un jour, à l’extérieur, je suis allé le voir dans sa chambre. Quand je suis entré, il avait un match à la télé et deux autres sur deux ordis différents. Et il était concentré sur les trois en même temps, passant de l’un à l’autre comme un jongleur. »

« Une autre anecdote m’a marqué, surtout qu’on est au All-Star Game. Une année, il revenait du All-Star Game et nous avions notre premier entraînement collectif. À cette époque, le premier entraînement après le All-Star Game durait facilement deux heures et demie. Après l’entraînement, on est restés pour jouer en un-contre-un pendant au moins une heure quarante-cinq. C’est l’une des personnes les plus compétitives que je connaisse. »

« Quand vous prenez la décision de partir à la retraite, toute cette négativité disparaît »

L’illustre carrière de Chris Paul s’est terminée en queue de poisson, avec une sortie par la petite porte après avoir été mis à l’écart par les Clippers. Pour Jamal Crawford, cette décision va toutefois permettre de remettre en lumière l’intégralité de la carrière de CP3, plutôt que de s’arrêter sur ce dernier chapitre.

« Quand vous êtes sur la fin de votre carrière, vous recevez beaucoup de critiques ou beaucoup de comparaisons avec le joueur que vous étiez avant », rappelle Jamal Crawford. « Quand vous prenez la décision de partir à la retraite, toute cette négativité disparaît. Je suis certain qu’il va recevoir toutes les louanges qu’il mérite. On parle d’un des meilleurs joueurs de l’histoire, pas seulement d’un des meilleurs meneurs. »

Dans son annonce, Chris Paul a mis en avant les sacrifices que lui et sa famille ont dû faire lors des six dernières saisons, alors qu’il jouait loin de Los Angeles. Pour Jamal Crawford, l’essentiel est là pour son ancien coéquipier : après une telle carrière, il peut maintenant se concentrer sur sa famille et sur la jeune carrière de son fils.

« Maintenant, il est chez lui, tranquille, avec son fils, Little Chris. Il peut l’accompagner dans des années formatrices et l’aider à se lancer sur un parcours qui pourrait l’amener vers la NBA », conclut d’ailleurs Jamal Crawford. « Il mérite de faire ce qu’il veut dans sa vie, car il a tellement donné au basket. »

Propos recueillis à Inglewood.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.