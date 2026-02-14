Et ça commence à partir de 23h00, sur les antennes de beIN Sports 1, avec le concours à 3-points. Ensuite, place au Shooting Stars alors que la soirée se terminera par le Slam Dunk Contest.

Les participants du concours à 3-points

Devin Booker (Suns)

Kon Knueppel (Hornets)

Damian Lillard (Blazers)

Tyrese Maxey (Sixers)

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Jamal Murray (Nuggets)

Bobby Portis Jr. (Bucks)

Norman Powell (Heat)

Les participants du Shooting Stars

Team All-Star : Scottie Barnes, Chet Holmgren et Richard Hamilton

Team Cameron : Jalen Johnson, Kon Knueppel et Corey Maggette

Team Harper : Dylan Harper, Ron Harper Jr. et Ron Harper

Team Knicks : Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Allan Houston

Les participants du Slam Dunk Contest

Carter Bryant (Spurs)

Jaxson Hayes (Lakers)

Keshad Johnson (Heat)

Jase Richardson (Magic)