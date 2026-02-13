Matchs
Programme du soir | Le Rising Stars Challenge en ouverture

Publié le 13/02/2026 à 21:19
Modifié le 13/02/2026 à 23:02

Comme d’habitude, la première soirée du All-Star Weekend est consacré à la jeunesse, avec le Rising Stars Challenge, la renontre des rookies et des sophomores.

C’est à suivre à partir de 03h00, sur beIN Sports, avec un tournoi de quatre équipes. Finalement, avec le forfait d’Alex Sarr, il n’y a qu’un seul Français au programme : Zaccharie Risacher !

Team Melo (Carmelo Anthony)
Ace Bailey, Reed Sheppard, Stephon Castle, Dylan Harper, Jeremiah Fears, Donovan Clingan, Collin Murray-Boyles

Team T-Mac (Tracy McGrady)
Kon Knueppel, Kel’el Ware, Tre Johnson, Bub Carrington, Jaylon Tyson, Zaccharie Risacher, Cam Spencer

Team Vince (Carter)
VJ Edgecombe, Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Dëmin, Carter Bryant, Jaylen Wells

Team Austin (Rivers)
Sean East II, Ron Harper Jr, Yanic Konan Niederhäuser, Alijah Martin, Tristen Newton, Yang Hansen, Jahmir Young

