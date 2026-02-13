C’est à suivre à partir de 03h00, sur beIN Sports, avec un tournoi de quatre équipes. Finalement, avec le forfait d’Alex Sarr, il n’y a qu’un seul Français au programme : Zaccharie Risacher !
Team Melo (Carmelo Anthony)
Ace Bailey, Reed Sheppard, Stephon Castle, Dylan Harper, Jeremiah Fears, Donovan Clingan, Collin Murray-Boyles
Team T-Mac (Tracy McGrady)
Kon Knueppel, Kel’el Ware, Tre Johnson, Bub Carrington, Jaylon Tyson, Zaccharie Risacher, Cam Spencer
Team Vince (Carter)
VJ Edgecombe, Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Dëmin, Carter Bryant, Jaylen Wells
Team Austin (Rivers)
Sean East II, Ron Harper Jr, Yanic Konan Niederhäuser, Alijah Martin, Tristen Newton, Yang Hansen, Jahmir Young