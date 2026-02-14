Interview Alex Sarr : « J’ai hâte de voir comment on va attaquer la saison prochaine »

Si Alex Sarr n’a pas foulé le parquet de l’Intuit Dome ce vendredi lors du Rising Stars, l’intérieur des Wizards était tout de même présent dans les coursives de la salle des Clippers le matin pour répondre aux médias français et internationaux arrivés sur Los Angeles pour le week-end.

Être présent à L.A. permet au pivot de se projeter vers l’avenir. Que ce soit individuellement, avec l’objectif de devenir All-Star. Mais également collectivement avec les arrivées de Trae Young et Anthony Davis à Washington.

Alex, malgré votre forfait, qu’est-ce que ça vous fait d’être ici et de participer à la grande fête de la NBA ?

Ça me fait plaisir. Forcément, très déçu de ne pas pouvoir jouer. C’est un match qui te fait plaisir, où tout le monde veut s’amuser et ça vient récompenser le travail que tu as fait. Mais je pense qu’il y en aura d’autres qui vont venir dans l’avenir, ça arrive. J’ai de la chance d’avoir trois coéquipiers que je peux encourager. J’ai hâte de voir les matchs ce soir.

Participer au match du dimanche fait partie de vos objectifs pour les saisons qui arrivent ?

Bien sûr, c’est un objectif. C’était même un objectif pour cette année. Être autour de ça, ça motive de voir les gars qui vont jouer dimanche. Ça motive pour travailler, pour faire ce qu’il y a à faire pour décrocher ce titre de All Star.

Pensez-vous en être proche ?

Oui. Je pense qu’il me reste du travail, bien sûr, mais je n’en suis pas trop loin.

Vous avez récupéré Trae Young et Anthony Davis, comment abordez-vous cette nouvelle étape pour les Wizards ?

C’est génial. On a de plus en plus de jeunes qui commencent à s’affirmer et on ajoute deux pièces très importantes, deux très grands joueurs. J’ai hâte de commencer à travailler avec eux cet été et de voir où ça va nous amener la saison prochaine.

En France, on a pu être un peu inquiet de voir Anthony Davis débarquer sur votre poste… Est-ce qu’il y a de l’inquiétude par rapport a votre rôle ?

Non, du tout. Je trouve que c’est plus intéressant. Je peux apprendre beaucoup de lui. Il a été très efficace dans toute sa carrière et ça continue d’être un joueur très efficace. Il y a beaucoup de trucs que je peux apprendre de lui, en particulier défensivement. Je pense qu’on a les qualités pour bien jouer ensemble.

Quels ont été tes premiers échanges avec Trae Young et Anthony Davis ?

Trae Young est arrivé il y a près de deux semaines, je dirais. Juste le voir, il est là, il donne des conseils pendant les matchs. Il voit le jeu différemment. Du coup, c’est toujours bien de pouvoir communiquer avec lui et de comprendre la façon avec laquelle il va pouvoir nous aider quand il sera disponible. Et Anthony Davis, on a pas encore eu l’occasion de le voir.

Cette saison, on vous sent plus à l’aise dans le collectif de votre équipe. Est-ce une progression logique ou est-ce qu’il y a eu un travail particulier effectué après votre retour de l’équipe de France ?

Oui forcément. Déjà, j’ai pu apprendre de mon année rookie. Voir ce qui allait fonctionner pour moi, ce que je pouvais améliorer. Vraiment, juste travailler sur mes points faibles. Et puis aussi savoir comment je veux jouer, comment je peux être efficace pour mon jeu mais aussi pour celui de l’équipe.

Avoir un meneur de la trempe de Trae Young, un des meilleurs joueurs de pick & roll, qu’est-ce que ça peut vous apporter dans votre quête de devenir un All Star ?

Beaucoup. Comme tout le monde le sait, il est très fort sur pick & roll. Très fort en général, juste pour voir le jeu. Donc ça va attirer beaucoup la défense. Que ce soit pour moi ou mes coéquipiers, je pense que ça va nous faciliter beaucoup de choses en attaque.

Vous allez passer d’équipe bloqué en bas de tableau de la conférence Est à prétendant aux playoffs la saison prochaine. Est-ce que ça une demande une évolution de votre mentalité et de celles des autres jeunes joueurs de l’équipe ?

Je pense que la mentalité en soi, elle ne change pas vraiment. Nous, quand on est sur le terrain, on essaie de progresser au maximum. On essaie de se donner à fond. Ce sera exactement la même chose pour la saison prochaine. Après ça motive, ça donne envie de jouer encore plus dur. Et puis j’ai aussi hâte de voir la réaction des fans. J’ai envie de voir la façon avec laquelle on va attaquer la saison prochaine. J’ai vraiment hâte d’y être.

Propos recueillis à Los Angeles.