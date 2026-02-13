Cade Cunningham, nouvel actionnaire des Texas Rangers

Après Giannis Antetokounmpo chez les Milwaukee Brewers, place à Cade Cunningham chez les Texas Rangers. En effet, ESPN annonce que le Piston est devenu actionnaire minoritaire de la franchise texane de baseball.

Originaire d’Arlington au Texas, où il a fait ses classes jusqu’au lycée, avant de poursuivre son cursus en Floride et de partir dans l’Oklahoma à l’université, le meneur All-Star rejoint ainsi un groupe d’investisseurs – réuni chez Sportsology Capital Partners – qui vient d’acter une prise de participation minoritaire au sein des Rangers, valorisés à 2.45 milliards de dollars.

On se souvient que, l’été dernier, Cade Cunningham s’était retrouvé à lancer le « first pitch » avant l’affrontement entre les Texas Rangers et les Baltimore Orioles.

« C’était une expérience incroyable » déclarait-il alors, depuis son Texas natal. « Revenir auprès des équipes que j’ai encouragées et aimées en grandissant, c’est juste incroyable. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 47 34:54 46.2 33.0 80.8 1.0 4.7 5.6 9.6 3.2 1.5 3.7 0.8 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.