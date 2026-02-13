Cade Cunningham, nouvel actionnaire des Texas Rangers

Après Giannis Antetokounmpo chez les Milwaukee Brewers, place à Cade Cunningham chez les Texas Rangers. En effet, ESPN annonce que le Piston est devenu actionnaire minoritaire de la franchise texane de baseball.
Originaire d’Arlington au Texas, où il a fait ses classes jusqu’au lycée, avant de poursuivre son cursus en Floride et de partir dans l’Oklahoma à l’université, le meneur All-Star rejoint ainsi un groupe d’investisseurs – réuni chez Sportsology Capital Partners – qui vient d’acter une prise de participation minoritaire au sein des Rangers, valorisés à 2.45 milliards de dollars.
On se souvient que, l’été dernier, Cade Cunningham s’était retrouvé à lancer le « first pitch » avant l’affrontement entre les Texas Rangers et les Baltimore Orioles.
« C’était une expérience incroyable » déclarait-il alors, depuis son Texas natal. « Revenir auprès des équipes que j’ai encouragées et aimées en grandissant, c’est juste incroyable. »
|Cade Cunningham
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|DET
|64
|32:38
|41.6
|31.4
|84.5
|0.9
|4.6
|5.5
|5.6
|3.1
|1.2
|3.7
|0.7
|17.4
|2022-23
|DET
|12
|33:20
|41.5
|27.9
|83.7
|1.0
|5.2
|6.2
|6.0
|2.8
|0.8
|3.3
|0.6
|19.9
|2023-24
|DET
|62
|33:27
|44.9
|35.5
|86.9
|0.5
|3.8
|4.3
|7.5
|2.5
|0.9
|3.4
|0.4
|22.7
|2024-25
|DET
|70
|35:02
|46.9
|35.6
|84.6
|0.8
|5.3
|6.1
|9.1
|2.8
|1.0
|4.4
|0.8
|26.1
|2025-26
|DET
|47
|34:54
|46.2
|33.0
|80.8
|1.0
|4.7
|5.6
|9.6
|3.2
|1.5
|3.7
|0.8
|25.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.