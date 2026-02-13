Dillon Brooks déjà suspendu à cause de ses multiples fautes techniques

En NBA, un joueur est suspendu dès qu’il atteint la limite des 16 fautes techniques en saison régulière. En général, cela se produit au mois d’avril, sauf que pour Dillon Brooks, cela intervient dès le mois de février !

Par conséquent, le joueur des Suns purgera son match de suspension (assorti d’une retenue de salaire de 121 403 dollars) juste après le All-Star Break, à l’occasion du déplacement chez les Spurs. Ratant ainsi ses retrouvailles avec Victor Wembanyama, qu’il prend plaisir à tenter de déstabiliser.

La NBA précise que Dillon Brooks sera maintenant suspendu automatiquement, pour un match de plus, toutes les deux fautes techniques. Cela pourrait donc lui coûter cher financièrement, en plus de coûter cher sportivement à Phoenix, qui visera une qualification directe pour les playoffs en deuxième partie de saison.

Derrière Dillon Brooks (16), c’est Luka Doncic (13) qui est deuxième du classement des fautes techniques cette saison. Le Top 5 est complété par Isaiah Stewart (12), Draymond Green (11) et Anthony Edwards (9).

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 49 31:05 44.1 34.3 85.6 0.8 2.9 3.7 1.8 3.4 1.1 1.8 0.2 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.