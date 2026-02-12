À Cleveland, Sam Merrill vole la vedette à James Harden

Au moment du démarrage de la rencontre face aux Wizards, tous les regards étaient logiquement tournés vers James Harden. Celui-ci, échangé contre Darius Garland, effectuait son premier match dans l’Ohio après deux premières rencontres avec les Cavs à l’extérieur.

Puis les regards se sont progressivement tournés vers un joueur bien connu du public local : Sam Merrill. Ce dernier a justement profité de l’attention générée par le nouvel arrivant, ainsi que celle du leader de l’équipe Donovan Mitchell, pour prendre complètement feu à 3-points.

Un premier missile en sortie d’écran « curl » en tête de raquette, un second du même endroit après une « prise à deux » sur James Harden, un troisième après un ballon renversé et une feinte dans le corner… C’est simple, « Money Merrill » a converti ses neuf premiers tirs en première période, dont… sept paniers à 3-points.

James Harden en mode distribution

« C’est un sniper. Quand quelqu’un prend feu comme ça, je vais lui donner le ballon », remarque James Harden qui, sans trop insister au « scoring » (13 points à 1/4 aux tirs, 10/12 aux lancers), a distribué 11 ballons.

Auteur de 17 points dans le seul second quart-temps, Sam Merrill a terminé avec 32 points, nouveau record en carrière, sur la base de pourcentages énormes : 11/12 dont 9/10 de loin. Le précédent record du shooteur, qui l’a joué façon Klay Thompson avec un minimum de dribbles, était à 27 unités.

« Mon tir partait bien. J’avais l’impression que (les défenseurs) n’étaient même pas là. Il s’agit toujours de faire le meilleur choix. Je ne vais jamais forcer les choses, que ce soit une passe ou un tir. Cela n’a jamais été dans mon ADN. On n’est jamais aussi bon que son dernier tir. Ces choses peuvent changer rapidement », remarque le joueur de 29 ans qui, quelques jours plus tôt, avait signé un 0/6 aux tirs à Sacramento.

Sa performance de la soirée lui permet de gonfler sa moyenne sur l’année à 13.6 points, sa meilleure en carrière. Il se rapproche par ailleurs du sommet du classement des joueurs les plus adroits du championnat à 3-points (47.2%).

Les Cavs remontent la pente

« Je crois qu’on en est à 22 victoires – 9 défaites lorsqu’il est sur la feuille de match. Il fait le lien entre tout. Mais c’est génial. Le public a été fantastique. Apprécier un tel festival au tir, c’était vraiment cool. C’était l’un des moments les plus cools de l’année. L’ambiance était électrique, il n’arrêtait pas de les enchaîner et nous, on continuait à le servir », s’enthousiasme Kenny Atkinson.

En s’imposant une cinquième fois de suite, sa formation est revenue à la 4e place à l’Est avec un bilan à 34 victoires et 21 défaites. Et avec le meilleur pourcentage de victoires de la ligue depuis fin décembre. De quoi enthousiasmer James Harden, pas « froissé » de s’être fait voler la vedette.

« Je n’ai pris que quatre tirs, mais nous avons gagné de 25 points. Il y aura des soirs où je marquerai 35 ou 40 points. Je fais partie du Top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps. Marquer n’a jamais été un problème pour moi. On sait tous pourquoi je suis ici. On n’a qu’un seul objectif (le titre) », rappelle le barbu.

Sam Merrill Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIL 30 7:46 44.4 44.7 100.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.6 0.3 0.3 0.0 3.0 2021-22 MEM 6 9:40 33.3 30.4 50.0 0.2 1.0 1.2 0.7 0.5 0.0 0.3 0.0 4.2 2022-23 CLE 5 11:48 40.9 27.8 100.0 0.0 1.8 1.8 1.0 0.6 0.8 0.0 0.0 5.0 2023-24 CLE 61 17:31 40.2 40.4 92.9 0.4 1.6 2.0 1.8 1.2 0.3 0.3 0.1 8.0 2024-25 CLE 71 19:44 40.6 37.2 96.6 0.5 1.7 2.2 1.5 1.7 0.7 0.5 0.2 7.2 2025-26 CLE 31 25:21 48.4 47.2 87.8 0.7 1.6 2.3 2.3 2.6 0.6 0.9 0.2 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.