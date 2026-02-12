Hall of Fame 2026 | Blake Griffin et Amar’e Stoudemire parmi les finalistes

La cuvée 2026 du Hall of Fame se dévoile progressivement. En marge du All-Star Weekend de Los Angeles, le comité directeur du « Naismith Memorial Basketball Hall of Fame » a annoncé l’identité des finalistes de cette année, éligibles à une intronisation à Springfield en août.

Chez les hommes, Blake Griffin, Amar’e Stoudemire, Kevin Johnson, Buck Williams et Marques Johnson sont tous présents. Que des multiples All-Star, tous déjà retenus dans des All-NBA Teams, avec surtout trois anciens ROY (Griffin, Stoudemire, Williams) et un ancien MIP (Johnson).

Chez les femmes, c’est encore plus qualitatif avec Candace Parker et Elena Delle Donne, deux anciennes MVP et championnes WNBA, en plus de Jennifer Azzi, Chamique Holdsclaw et Molly Bolin-Kazmer.

Pour les accompagner, on retrouve également les entraîneurs Doc Rivers, Mark Few, Dick Motta, Kelvin Sampson, Gary McKnight, Dusan Ivkovic et Jerry Welsh. Sans oublier l’arbitre Joey Crawford, l’équipe américaine féminine des Jeux olympiques d’Atlanta 1996 ou les « contributeurs » Mike D’Antoni et Tal Brody.

Le verdict est pour dans deux mois

À noter que les noms des membres officiels de la cuvée 2026 du Hall of Fame seront révélés le 4 avril, en marge du « Final Four » NCAA.

On rappelle que le processus d’élection au « Naismith Memorial Basketball Hall of Fame » est complexe, s’organisant en quatre comités : un comité « Amérique du Nord », un comité « Femmes », un comité « International » et un comité « Vétérans ».

Tandis que les comités « Femmes », « International » et « Vétérans » ne peuvent proposer que deux noms chacun, le comité « Amérique du Nord » peut proposer jusqu’à dix noms à lui seul. Ils sont alors transmis à un comité d’honneur, composé de 24 membres, qui votera ensuite pour chaque nom qui lui a été soumis.

Pour finalement être intronisé, un joueur doit recueillir au moins 18 voix, sur les 24 du comité d’honneur.