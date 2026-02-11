Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs rendent visite aux Warriors

À 01h30, les Sixers reçoivent les Knicks (beIN Sports 1) alors que les Pistons sont à Toronto à la même heure.

C’est déjà l’heure des retrouvailles entre les Rockets et les Clippers (02h00) tandis que le Thunder est à Phoenix (03h00) et que les Spurs clôturent la soirée à Golden State (04h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Atlanta

01h00 | Cleveland – Washington

01h00 | Orlando – Milwaukee

01h30 | Boston – Chicago

01h30 | Brooklyn – Indiana

01h30 | Philadelphie – New York (beIN Sports 1)

01h30 | Toronto – Detroit

02h00 | Houston – LA Clippers

02h00 | Minnesota – Portland

02h00 | New Orleans – Miami

03h00 | Phoenix – Oklahoma City

03h00 | Utah – Sacramento

03h00 | Denver – Memphis

04h00 | Golden State – San Antonio (beIN Sports 1)