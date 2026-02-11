Collin Sexton à l’amende pour un doigt d’honneur… au cercle

Deuxième match avec les Bulls, et première amende pour Collin Sexton. Face aux Nets, l’ancien meneur/arrière des Hornets est ainsi envoyé sur la ligne des lancers-francs. Sauf qu’il rate le premier…
De quoi vraiment l’agacer puisqu’après avoir mis son deuxième lancer, l’intéressé fait un doigt d’honneur au cercle !
Un geste étonnant capté par les caméras de télévision et donc les dirigeants de la NBA. Résultat : Collin Sexton écope d’une amende de 35 000 dollars pour ce geste.
|Collin Sexton
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|CLE
|82
|31:46
|43.0
|40.2
|83.9
|0.7
|2.2
|2.9
|3.0
|2.3
|0.5
|2.3
|0.1
|16.7
|2019-20
|CLE
|65
|32:58
|47.2
|38.0
|84.6
|0.9
|2.2
|3.1
|3.0
|2.2
|1.0
|2.4
|0.1
|20.8
|2020-21
|CLE
|60
|35:15
|47.5
|37.1
|81.5
|1.0
|2.2
|3.1
|4.4
|2.6
|1.0
|2.8
|0.2
|24.3
|2021-22
|CLE
|11
|28:44
|45.0
|24.4
|74.4
|1.2
|2.1
|3.3
|2.1
|2.3
|0.9
|2.8
|0.0
|16.0
|2022-23
|UTA
|48
|23:51
|50.6
|39.3
|81.9
|0.8
|1.4
|2.2
|2.9
|2.3
|0.6
|1.8
|0.1
|14.3
|2023-24
|UTA
|78
|26:36
|48.7
|39.4
|85.9
|0.9
|1.7
|2.6
|4.9
|2.0
|0.8
|2.1
|0.2
|18.7
|2024-25
|UTA
|63
|27:54
|48.0
|40.6
|86.5
|1.0
|1.8
|2.7
|4.2
|2.3
|0.7
|2.5
|0.1
|18.4
|2025-26
|CHI
|1
|29:00
|42.9
|20.0
|100.0
|1.0
|2.0
|3.0
|4.0
|4.0
|0.0
|4.0
|0.0
|17.0
|2025-26
|CHA
|42
|22:20
|48.8
|39.3
|87.7
|0.4
|1.5
|1.9
|3.7
|1.8
|0.9
|2.1
|0.2
|14.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.