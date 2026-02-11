Collin Sexton à l’amende pour un doigt d’honneur… au cercle

Deuxième match avec les Bulls, et première amende pour Collin Sexton. Face aux Nets, l’ancien meneur/arrière des Hornets est ainsi envoyé sur la ligne des lancers-francs. Sauf qu’il rate le premier…

De quoi vraiment l’agacer puisqu’après avoir mis son deuxième lancer, l’intéressé fait un doigt d’honneur au cercle !

Un geste étonnant capté par les caméras de télévision et donc les dirigeants de la NBA. Résultat : Collin Sexton écope d’une amende de 35 000 dollars pour ce geste.

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 31:46 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 32:58 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35:15 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 28:44 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTA 48 23:51 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTA 78 26:36 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 2024-25 UTA 63 27:54 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4 2025-26 CHI 1 29:00 42.9 20.0 100.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 17.0 2025-26 CHA 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 1.8 0.9 2.1 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.