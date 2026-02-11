Matchs
NBA
Matchs
NBA

Collin Sexton à l’amende pour un doigt d’honneur… au cercle

Publié le 11/02/2026 à 9:30 Twitter Facebook

Énervé contre le cercle après avoir raté un lancer-franc, Collin Sexton lui avait adressé un doigt d’honneur. Et prend donc 35 000 dollars d’amende.

Collin SextonDeuxième match avec les Bulls, et première amende pour Collin Sexton. Face aux Nets, l’ancien meneur/arrière des Hornets est ainsi envoyé sur la ligne des lancers-francs. Sauf qu’il rate le premier…

De quoi vraiment l’agacer puisqu’après avoir mis son deuxième lancer, l’intéressé fait un doigt d’honneur au cercle !

Un geste étonnant capté par les caméras de télévision et donc les dirigeants de la NBA. Résultat : Collin Sexton écope d’une amende de 35 000 dollars pour ce geste.

Collin Sexton Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 CLE 82 31:46 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7
2019-20 CLE 65 32:58 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8
2020-21 CLE 60 35:15 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3
2021-22 CLE 11 28:44 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0
2022-23 UTA 48 23:51 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3
2023-24 UTA 78 26:36 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7
2024-25 UTA 63 27:54 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4
2025-26 CHI 1 29:00 42.9 20.0 100.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 17.0
2025-26 CHA 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 1.8 0.9 2.1 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes