Avec 13 défaites de suite, les Kings battent un triste record

Ce lundi, les deux pires équipes de l’Ouest, à savoir les Pelicans et les Kings, s’affrontaient. Pour Sacramento, l’objectif était d’éviter une treizième défaite consécutive. Problème : les Kings ne vont tenir qu’un seul quart-temps avant de voir les Pelicans s’envoler au score. Menés de cinq points après douze minutes de jeu, Sacramento compte finalement quinze longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires…

Sans surprise, les Californiens ne corrigent pas le tir après la mi-temps et voient l’écart s’alourdir. La barre des 30 points est atteinte à la fin du troisième quart-temps après un dunk d’Yves Missi. Sacramento finit par s’incliner 120-94 malgré les 21 points et 19 rebonds (record en carrière) de Maxime Raynaud.

« C’était une soirée difficile malgré un départ plutôt correct », regrette Doug Christie. « Évidemment, on ne peut pas se permettre de perdre le ballon 17 fois, de leur laisser 29 points sur ces pertes de balle et 60 dans la raquette. Ils ont très bien tiré à 3-points et nous non. »

Non content de concéder une 13e défaite de suite, les hommes de Doug Christie s’offrent un bien triste record. Il s’agit de la plus longue série de défaites depuis l’arrivée des Kings à Sacramento en 1985.

À un match du record de franchise

» Tout le monde est frustré », reconnaît l’entraîneur des Kings. « Mais je vais vous dire une chose. Si vous venez aux entraînements, en voyant notre état d’esprit, vous aurez l’impression que nous sommes une équipe de playoffs. Les gars sont très professionnels, ils font attention à tous les détails. Tout le monde est impliqué. »

Quoi qu’il en soit, à défaut d’être véritablement une équipe de playoffs, les Kings pourront éviter de toucher le fond avec un succès face au Jazz ce mercredi. En cas de défaite, les coéquipiers de DeMar DeRozan essuieraient une quatorzième défaite consécutive, égalant le record de franchise établi par les Cincinnati Royals d’abord lors de la saison 1959/60 puis une seconde fois lors de la campagne 1971/72.

Ce serait une bonne chose pour l’opération « tanking » du club, sans doute moins pour l’ego des joueurs…

» Nous sommes des professionnels, nous allons vite passer au match suivant », rappelle Maxime Raynaud. » C’est comme lorsque vous traversez une crise avec votre tir. Vous ne regardez pas en arrière et vous vous concentrez sur le prochain. Notre prochaine chance va être face au Jazz dans deux jours. »