Nolan Traoré apprend à profiter de sa vitesse en NBA

Désormais bien installé dans le cinq de départ des Nets, Nolan Traoré a signé cette nuit son tout premier double-double en NBA avec 13 points et 13 passes dans la victoire face aux Bulls. Le Français joue sans complexe depuis plusieurs semaines, et « le jeu ralentit pour lui » pour reprendre l’expression américaine.

« Avec l’expérience, tu t’habitues à la vitesse du jeu. Et maintenant, ça va de mieux en mieux, et j’espère que ça va continuer comme ça » répond le rookie en conférence de presse. « Il faut rendre hommage à mes coéquipiers. Ils ont posé de très bons écrans. ‘Clax’ a posé énormément de bons écrans. Ça ouvre le terrain, ça me permet de prendre des décisions, et j’espère que je prends les bonnes. »

Nolan Traoré évoque sa relation avec Nic Claxton (28 points, 10 rebonds). Leur jeu à deux est le moteur de l’équipe lorsque Michael Porter Jr. n’est pas là, et les deux se trouvent de mieux en mieux.

La confiance du coach

« C’est quelque chose qui se construit au quotidien » poursuit le Français. « Je découvre le bon moment pour lancer la balle sur les alley-oop dans les bonnes situations, et lui apprend à mieux poser les écrans pour pouvoir recevoir le ballon. C’est vraiment un travail quotidien. »

Autre élément important dans sa progression, la confiance de son coach, Jordi Fernandez. Le technicien espagnol n’était pas tendre avec lui en début de saison, mais aujourd’hui, il lui donne carrément les clés de l’équipe.

« Il me fait énormément confiance avec le ballon, et c’est très important pour moi. Parfois, c’est moi qui annonce le système, parfois c’est lui. Cette relation se construit avec le temps, et ça ne peut que continuer à s’améliorer » répond Nolan Traoré, avant de conclure sur la différence entre l’Europe et la NBA. « Il y a plus d’espace en NBA. Il y a de bons shooteurs en Europe aussi, bien sûr, mais ici il y a davantage d’espaces. Les défenses sont peut-être un peu moins serrées, et avec ma vitesse, c’est plus facile pour moi d’en profiter. »