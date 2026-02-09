Matchs
Programme du soir | Les Hornets visent une 10e victoire de suite face aux Pistons

Moussa Diabaté et les Hornets enchaîneront-ils un 10e succès consécutif ? Pour cela, il faudra battra les Pistons, la meilleure équipe de l’Est (01h00, beIN Sports 1) !

Parmi les autres duels intéressants de la nuit, il a celui entre le Magic et les Bucks (01h30) mais également celui entre les Wolves et les Hawks (02h00) ou encore celui entre les Nuggets et les Cavaliers (03h00).

De leur côté, les Lakers reçoivent le Thunder (04h00, beIN Sports 1). Sans Luka Doncic ni Shai Gilgeous-Alexander, mais avec le retour de Jalen Williams…

Programme complet

01h00 | Charlotte – Detroit (beIN Sports 1)
01h30 | Brooklyn – Chicago
01h30 | Miami – Utah
01h30 | Orlando – Milwaukee
02h00 | Minnesota – Atlanta
02h00 | New Orleans – Sacramento
03h00 | Denver – Cleveland
04h00 | Golden State – Memphis
04h00 | LA Lakers – Oklahoma City (beIN Sports 1)
04h00 | Portland – Philadelphie

