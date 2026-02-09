Los Angeles va ainsi avoir besoin de belles performances d’Austin Reaves et de LeBron James pour battre le champion en titre. Qui récupère de son côté Jalen Williams…
– LeBron James marque 20 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.00
– Chet Holmgren, Austin Reaves et LeBron James marquent respectivement 15, 20 et 25 points ou +. Cote : 5.50
