Kevin Johnson : « J’ai fait un sacré cauchemar, je devais défendre sur Michael Jordan ! »

Vainqueur d’une finale de conférence épique face aux SuperSonics en sept manches très disputées, après avoir fini la saison régulière avec le meilleur bilan de la Grande Ligue (62 victoires pour 20 défaites), les Suns étaient déterminés à ramener le premier titre NBA de la franchise.

L’impayable Charles Barkley déclarait après la victoire du Game 5 qu’il avait discuté avec Dieu en personne, et qu’il lui avait confié qu’ils allaient décrocher la timbale. Mais face à eux, se dressaient les Bulls de l’insatiable Michael Jordan, alors en route vers un triplé magistral… qui ne sera que le premier.

« J’ai l’impression d’avoir fait un sacré cauchemar »

En l’occurrence, la Finale démarrait au plus mal pour les Suns qui perdaient non seulement, chez eux, le Game 1, mais également le Game 2. Avant de décoller pour l’Illinois pour une série de trois matchs à Chicago (les Finales avaient alors un format 2-3-2), Kevin Johnson, le double meneur All Star n’en menait pas large.

Auteur de deux sorties plutôt piteuses, à 11 points à 4/13 aux tirs au Game 1 (et 2 passes pour 5 balles perdues), puis 4 points, 6 passes, 3 interceptions, mais 2/8 aux tirs, 4 balles perdues et sortie sur 6 fautes au Game 2, KJ se souvient que c’était la soupe à la grimace dans l’avion de Phoenix.

« On volait de Phoenix à Chicago. Je dormais dans l’avion et là, le coach [Paul Westphal, ndlr] vient me réveiller. Il m’annonce qu’il veut que le Game 3 soit mon match. Cool, je lui confirme que je veux sortir un gros match, j’ai envie de rebondir. Là, il me dit que je vais devoir défendre sur Michael Jordan, » narre l’ancien meneur des Suns dans le Club 520 Podcast. « Je me dis : ‘On est à 0-2 et notre meilleur joueur [Charles Barkley] se fait allumer. Comme nous tous ! Maintenant, tu me dis que c’est moi qui vais m’occuper de Michael Jordan après deux matchs plutôt compliqués. Je me rendors là-dessus. L’avion atterrit. Je me réveille et là, mince, je n’ai pas les idées claires, j’ai l’impression d’avoir fait un sacré cauchemar. J’ai cru que le coach était venu me voir pour me dire que je devais défendre sur Michael Jordan. On sort de l’avion, le coach était juste là. Je lui raconte ça, que je croyais avoir fait ce cauchemar et que j’allais devoir défendre sur MJ. Et lui sans trembler : ‘Oui, oui, c’est ça !’ »

« Jésus, je ne crois plus en toi »

Quand la réalité a rejoint la fiction, KJ s’est tourné vers les forces divines et l’Être suprême, tout simplement.

« Dès qu’on est arrivé en centre ville à l’hôtel, je vous le jure, je suis descendu du bus, j’ai laissé tout mon équipement à un mec du staff et je suis allé direct à l’église de l’autre côté de la rue. Je suis entré dans cette église et je me suis mis au premier rang : ‘Jésus, je ne crois plus en toi’. Il n’y a pas moyen que si tu m’aimes et que tu es mort sur la croix après avoir fait tout ce que tu as fait, tu me laisses défendre sur Michael Jordan. »

Finalement, la prière du meneur étoilé sera entendue, et partiellement exaucée, avec Phoenix qui va renaître de ses cendres pour remporter deux matchs à l’United Center et relancer la série, dont un Game 3 à 25 points, 9 passes, 7 rebonds (mais 7 balles perdues) pour Kevin Johnson.

En vain… MJ a encore frappé, avec 41 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre de moyenne !

« On arrive au Game 3, à Chicago donc, et dans les vestiaires, il y a les duels affichés sur un tableau. Je priais pour que mon nom ne soit pas en face de celui de Jordan. Mais non, il y avait bien KJ en face ! Plus tard, lors de l’entre-deux, on est à côté l’un de l’autre, autour du rond central, et je lui dis que je vais défendre sur lui. Il était interloqué. J’avais les jetons mais il fallait bien que je fasse quelque chose pour essayer de rentrer aussi dans sa tête. On a fini par gagner ce Game 3, après trois prolongations ! J’ai joué toutes les minutes du match, un record NBA qui tient encore. On a même gagné deux des trois matchs à Chicago, donc quelque chose a quand même marché en ma faveur. Après, quand on me demande comment je m’en suis sorti face à lui, j’ai ma réponse toute faite : ‘je l’ai tenu sous sa moyenne’. Face à [Dan] Majerle, il tournait à 44 points. Contre moi, c’était 42 [rires] ! »