Victoire à la dernière seconde, terrain envahi, polémique… North Carolina – Duke dans toute sa démesure

Dans ce qui restera comme l’un des épisodes les plus intenses, et controversés, de la rivalité entre Duke et North Carolina, les Tar Heels de Caleb Wilson (23 points) ont renversé leurs ennemis de toujours samedi soir à Chapel Hill grâce à un tir à 3-points assassin de Seth Trimble (16 points) à 0,4 seconde de la fin (71-68). Un “game winner” qui a déclenché non pas un, mais deux envahissements de terrain, dans une atmosphère devenue rapidement incontrôlable.

Classés 14es au classement national, les Tar Heels n’avaient jamais mené de toute la rencontre avant ce dernier tir ! Avec 24 points de Cameron Boozer, Duke semblait contrôler le match et menait encore de plusieurs possessions en seconde mi-temps. Mais North Carolina est revenue progressivement, avant de tout faire basculer sur une dernière action parfaitement exécutée.

Après un rebond défensif crucial, Hubert Davis a pris un temps mort à 11 secondes de la fin pour dessiner un système pour Derek Dixon, chargé d’attaquer le cercle. Lorsque la défense de Duke s’est refermée, Dixon a trouvé Trimble, seul dans le coin, face au banc de North Carolina. Le tir est parti, le filet a tremblé et le Smith Center a explosé.

Les supporters ont alors envahi le terrain, persuadés que le match était terminé. Problème : après revisionnage vidéo, les arbitres ont estimé qu’il restait encore 0,4 seconde au chronomètre. La partie n’était donc pas finie.

Un envahissement de terrain… puis un second

Les officiels ont alors demandé l’évacuation du terrain pour permettre à Duke de jouer une dernière possession. Une scène rare et confuse, ponctuée d’annonces répétées au micro : « Le match n’est pas terminé ». Une fois le terrain vidé, Duke a tenté une ultime action désespérée… sans succès. Le buzzer final a alors officiellement retenti, déclenchant un second envahissement de terrain, encore plus massif que le premier.

Mais cette fois, la fête a laissé place à l’inquiétude, puisque le coach de Duke a dénoncé des incidents graves. En conférence de presse, Jon Scheyer a ainsi expliqué que sa principale préoccupation n’était donc pas la défaite, aussi cruelle soit-elle, mais bien la sécurité de ses joueurs et de son entourage dans le chaos qui a suivi le buzzer.

« Des membres de mon staff ont été frappés au visage. Ma famille a dû repousser des gens pour ne pas se faire piétiner. Ce n’est pas ce que représente ce match. »

Les excuses de North Carolina

Face à la polémique, le directeur sportif de UNC, Bubba Cunningham, a présenté des excuses publiques à Scheyer, confirmant qu’une personne avait été blessée, sans en préciser la nature. « Quand le terrain a été envahi, plusieurs personnes sont tombées. Puis nous avons dû faire évacuer à nouveau. Évidemment, s’il y a eu des blessés, c’est extrêmement décevant. »

L’université a annoncé qu’elle examinerait les images vidéo pour déterminer précisément ce qui s’est passé.

Sur le plan sportif, le tir de Trimble entre immédiatement dans la légende de la rivalité entre les deux universités. C’est la première fois depuis 1996 que North Carolina bat Duke sur un panier inscrit dans les dix dernières secondes du temps réglementaire. Pour Trimble, joueur souvent cantonné à un rôle défensif et longtemps freiné par les blessures, le moment est historique. « C’est spécial. Je m’en souviendrai toute ma vie », a-t-il confié.