Il n’y a pas que le All-Star Game qui passionne les équipementiers sportifs au mois de février ! En l’occurrence, comme la concurrence, Jordan Brand sera au rendez-vous de la Saint-Valentin avec ce modèle rétro « Valentine’s Day » à retrouver sur la Air Jordan 4.

Au delà de sa tige et sa semelle blanche assorties de finitions en rouge, la marque au « Jumpman » a mis le paquet sur les détails, avec des motifs de bisous au rouge à lèvres rouge laissées un peu partout. On en retrouve à l’intérieur de la languette, à la base de la semelle intérieure ou encore sur le papier recouvrant les chaussures à l’intérieur de sa boîte qui contient également… une carte postale. Pour l’occasion, la paire sera aussi fournie avec un pendentif rouge en forme de cœur. Celui ci fait ressortir un « Jumpman » transparent au centre.

La Air Jordan 4 Retro « Valentine’s Day » vient compléter une collection de cinq coloris actuellement disponibles sur Basket4Ballers. Pas besoin d’attendre le 14 février, cette nouvelle version est d’ores et déjà en vente, au prix de 210 euros.