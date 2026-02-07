Matchs
Programme du soir | Le choc entre le Thunder et les Rockets dès 21h30

Même si Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams sont forfaits, le duel entre le Thunder et les Rockets est à suivre à partir de 21h30, sur beIN Sports 3.

À 21h00, les Nets reçoivent eux les Wizards alors que Victor Wembanyama et les Spurs font face aux Mavericks de Cooper Flagg, dans un nouveau derby texan, à partir de 00h00.

À suivre aussi les rencontres entre les Hawks et les Hornets (01h30) mais aussi entre les Lakers et les Warriors (02h30, beIN Sports 1), même s’il y aura également des absents puisque Luka Doncic et Stephen Curry sont blessés.

Programme complet

21h00 | Brooklyn – Washington
21h30 | Oklahoma City – Houston (beIN Sports 3)
00h00 | San Antonio – Dallas
01h00 | Orlando – Utah
01h30 | Atlanta – Charlotte
02h00 | Chicago – Denver
02h30 | LA Lakers – Golden State (beIN Sports 1)
03h00 | Phoenix – Philadelphie
04h00 | Portland – Memphis
04h00 | Sacramento – Cleveland

Le fil info en direct
Commentaires
