Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Duel au sommet à l’Est

Publié le 6/02/2026 à 21:30 Twitter Facebook

À 01h30, les Pistons reçoivent les Knicks (Prime Video) pour un duel entre le premier et le deuxième de la conférence Est.

À la même heure, les Celtics reçoivent eux le Heat alors que les Bucks vont tenter d’enchaîner un troisième succès consécutif face aux Pacers (02h00). À l’Ouest, les Wolves vont tenter d’enchaîner face aux Pelicans (02h00).

Quant aux Blazers et aux Clippers, ils doivent se relancer face aux Grizzlies et aux Kings (04h00, Prime Video).

Programme complet

01h30 | Boston – Miami
01h30 | Detroit – New York (Prime Video)
02h00 | Milwaukee – Indiana
02h00 | Minnesota – New Orleans
04h00 | Portland – Memphis
04h00 | Sacramento – LA Clippers (Prime Video)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes