À la même heure, les Celtics reçoivent eux le Heat alors que les Bucks vont tenter d’enchaîner un troisième succès consécutif face aux Pacers (02h00). À l’Ouest, les Wolves vont tenter d’enchaîner face aux Pelicans (02h00).

Quant aux Blazers et aux Clippers, ils doivent se relancer face aux Grizzlies et aux Kings (04h00, Prime Video).

Programme complet

01h30 | Boston – Miami

01h30 | Detroit – New York (Prime Video)

02h00 | Milwaukee – Indiana

02h00 | Minnesota – New Orleans

04h00 | Portland – Memphis

04h00 | Sacramento – LA Clippers (Prime Video)