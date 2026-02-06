San Antonio s’offre une « Spurs Week » à Paris fin février

La saison passée, les Spurs étaient passés par Paris pour deux matches de saison régulière contre Indiana. Un peu plus d’un an plus tard, ils sont de retour dans la capitale française, mais sans Victor Wembanyama et compagnie. Cette fois, c’est la franchise qui se déplace, et non l’équipe, pour quelques jours et plusieurs événements.

Cette « Spurs Week Paris » se tiendra du 26 février au 1er mars. Au programme : une boutique éphémère dans le 1er arrondissement, un stage pour des enfants et adolescents sur le terrain rénové de Chesnay-Rocquencourt, la ville natale de « Wemby » ou encore une soirée pour regarder le match face aux Knicks du dimanche 1er mars à 19h.

« Cette semaine à Paris a été conçue pour les fans français des Spurs, en s’appuyant sur les relations établies depuis des décennies en France et dans toute l’Europe », indique RC Buford, le PDG de la franchise texane.

Pour plusieurs de ces événements, une inscription est nécessaire et toutes les informations sont disponibles à cette adresse : https://www.nba.com/spurs/paris.