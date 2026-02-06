De l’avion pour l’Utah à la route pour Atlanta : la folle journée de Jock Landale

Jock Landale n’est pas prêt d’oublier la « trade deadline » 2026 ! Envoyé à Utah en compagnie de Jaren Jackson Jr, Vince Williams Jr et John Knochar, le pivot australien s’apprêtait à rejoindre Salt Lake City, jusqu’à ce qu’un nouveau rebondissement ne l’envoie du côté d’Atlanta, les Hawks l’ayant récupéré in extremis.

Son récit fait partie de ces folles anecdotes puisqu’en l’espace de 24 heures, Jock Landale est passé de Memphis à Utah puis Atlanta. De quoi mettre à l’épreuve sa capacité d’adaptation !

À deux doigts de s’envoler pour l’Utah

« Je suis envoyé à Utah, et je pensais que j’allais y rester pendant quelques heures. J’étais assis dans l’avion avec John et Vince. Jaren était en retard, et c’est ce qui m’a permis de quitter l’avion, donc merci à lui. J’ai reçu un message me disant que j’étais à nouveau tradé et me demandant de quitter l’avion, le temps d’attendre l’officialisation. Et à partir de là, je suis rentré à la maison, j’ai retrouvé ma famille pour 15-20 minutes, le temps d’aller faire une balade avec mon fils. Les Hawks m’ont bien sûr proposé de prendre un avion le lendemain matin, mais je voulais jouer le prochain match, je voulais arriver le plus tôt possible », a-t-il raconté.

Jock Landale a donc chargé sa voiture à Memphis afin de prendre la route, direction Atlanta. Un peu moins de six heures de route plus tard, il a ainsi pu prendre ses marques dans son tout nouvel environnement afin de préparer le match à suivre des Hawks… face à Utah ! Il faut croire que son choix a été le bon puisqu’en plus d’avoir été titularisé, l’ancien poste 5 des Grizzlies a régalé son nouveau public en brillant dans la victoire (121-119) d’Atlanta.

En plus d’avoir égalé son record en carrière (26 points à 5/8 à 3-points), il a également été précieux au rebond (11 dont 6 offensifs) et à la passe (5), sans oublier ses 4 contres ! À 45 secondes de la fin, alors que le Jazz menait 114-116, son cinquième panier à 3-points depuis le corner a embrasé la State Farm Arena.

Le scénario rêvé

Difficile d’imaginer meilleur scénario pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs, le tout face à la franchise qui n’a pas voulu le conserver…

Mais le joueur n’est pas du genre à se prendre la tête, et ça s’est vu sur son premier match avec Atlanta. Tout en décontraction, l’intérieur a brillé sur ses points forts sans se préoccuper du reste, et la mayonnaise a pris.

« C’était juste un match où on a joué de façon un peu moins structurée pour nous, du fait que des éléments ont été ajoutés ces dernières semaines. Tu dois juste t’adapter sur le moment. Quand on appelait des systèmes que je n’avais jamais entendu de ma vie, on me dit où je dois me placer en direct. Ils m’ont donné un playbook mais je ne l’ai pas encore feuilleté. Il s’agit juste de jouer au basket, ce qui est fun. On lit le jeu et on réagit en fonction de ce qui se passe aux côtés de basketteurs intelligents. J’ai pris beaucoup de plaisir sur ce premier match, et j’espère que ce sera comme ça à chaque fois même si j’en doute. »

Son arrivée et son état d’esprit ont en tout cas marqué les esprits dès ses premiers pas à Atlanta, ce que Quin Snyder n’a pas manqué de souligner après le match.

« Je lui ai demandé s’il était prêt et je lui ai dit que je le voulais l’envoyer dans le feu de l’action. Et quand on a appris qu’Onyeka Okongwu n’allait pas pouvoir jouer, c’est devenu d’autant plus important. Et il a répondu présent, en pesant dans bien des domaines », a-t-il souligné. « Quand tu as un joueur comme ça, qui a connu beaucoup de choses dans des endroits différents, que ce soit en Australie, au niveau international, ou dans plusieurs équipes de la ligue, il a cette habitude de s’adapter rapidement. Ça en dit aussi beaucoup sur nos joueurs, qui ont tout de suite cru en lui. Félicitations à lui et aux gars, parce que c’était un match difficile ce soir. »

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SA 54 10:54 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHO 69 14:11 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 2023-24 HOU 56 13:38 51.5 25.0 80.0 1.6 1.5 3.1 1.2 1.3 0.4 0.6 0.6 4.9 2024-25 HOU 42 11:54 53.3 42.3 67.5 1.3 1.9 3.3 0.9 1.2 0.3 0.5 0.2 4.8 2025-26 ATL 1 32:00 71.4 62.5 50.0 6.0 5.0 11.0 5.0 2.0 0.0 2.0 4.0 26.0 2025-26 MEM 45 23:33 51.4 38.0 67.4 3.1 3.4 6.5 1.7 2.3 0.6 1.0 0.5 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.