Programme du soir | Le dernier duel (de saison régulière) entre Spurs et Thunder

Parmi les autres duels intéressants de la nuit, il y a celui entre les Knicks et les Nuggets (01h00, beIN Sports 1), celui entre les Raptors et les Wolves (01h30) ou encore celui entre les Rockets et les Celtics (02h00).

Clin d’oeil amusant : la soirée se termine avec la rencontre entre les Clippers et les Cavaliers (04h30)…

Programme complet

01h00 | New York – Denver (beIN Sports 1)

01h30 | Toronto – Minnesota

02h00 | Houston – Boston

02h00 | Milwaukee – New Orleans

03h30 | San Antonio – Oklahoma City (beIN Sports 1)

04h00 | Sacramento – Memphis

04h30 | LA Clippers – Cleveland