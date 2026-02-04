Matchs
Programme du soir | Le dernier duel (de saison régulière) entre Spurs et Thunder

Nouveau duel entre les Spurs et le Thunder. Le dernier en saison régulière, sans Shai Gilgeous-Alexander malheureusement, à suivre à partir de 03h30 (beIN Sports 1).

Parmi les autres duels intéressants de la nuit, il y a celui entre les Knicks et les Nuggets (01h00, beIN Sports 1), celui entre les Raptors et les Wolves (01h30) ou encore celui entre les Rockets et les Celtics (02h00).

Clin d’oeil amusant : la soirée se termine avec la rencontre entre les Clippers et les Cavaliers (04h30)…

Programme complet

01h00 | New York – Denver (beIN Sports 1)
01h30 | Toronto – Minnesota
02h00 | Houston – Boston
02h00 | Milwaukee – New Orleans
03h30 | San Antonio – Oklahoma City (beIN Sports 1)
04h00 | Sacramento – Memphis
04h30 | LA Clippers – Cleveland

