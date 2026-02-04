Transféré aux Raptors, Chris Paul sera coupé…

Une économie de sept millions de dollars en “impôts”. C’est ce que viennent de réaliser les Clippers en se séparant de Chris Paul, transféré aux Raptors dans un échange en triangle avec les Nets. La franchise canadienne envoie pour sa part Ochai Agbaji, un second tour de Draft (2032) et de l’argent à Brooklyn. Quant aux Clippers, ils récupèrent les droits sur Vanja Marinkovic, qui appartenaient aux Nets.

Deux précisions importantes. D’abord, ESPN prévient que CP3 sera coupé par les Raptors, et qu’il deviendra donc “free agent”. Quant aux Clippers, ils possèdent désormais deux places dans l’effectif et l’argent suffisant pour transformer les “two-way contract” de Jordan Miller et Kobe Sanders.