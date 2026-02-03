Matchs
Programme du soir | Les Pistons à l’épreuve des Nuggets

Publié le 3/02/2026

Gros programme ce mardi soir, avec notamment le duel entre les Pistons de Cade Cunningham et les Nuggets de Nikola Jokic (01h00, beIN Sports 1).

Parmi les autres rencontres à suivre, il y a le duel entre le Heat et les Hawks (01h30) mais aussi celui entre les Mavericks et les Celtics (02h00) ou encore celui entre le Thunder et le Magic (02h00).

Pas de Stephen Curry pour l’opposition entre les Warriors et les Sixers, à suivre à partir de 04h00 du matin.

Programme complet

01h00 | Detroit – Denver (beIN Sports 1)
01h00 | Indiana – Utah
01h00 | Washington – New York
01h30 | Brooklyn – LA Lakers
01h30 | Miami – Atlanta
02h00 | Dallas – Boston
02h00 | Milwaukee – Chicago
02h00 | Oklahoma City – Orlando
04h00 | Golden State – Philadelphie
05h00 | Portland – Phoenix (beIN Sports 1)

