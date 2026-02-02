Le MVP de la nuit | Jarrett Allen sort le match de sa vie !

Jarrett Allen ne verra pas le All-Star Game, mais cette nuit, il en avait largement le niveau puisqu’il a tout simplement signé l’un de ses meilleurs matches en carrière, ou même tout simplement le meilleur match de sa carrière. Dans la facile victoire à Portland, l’intérieur de Cleveland cumule 40 points, 17 rebonds, 5 passes et 4 contres en moins de 30 minutes ! Le tout à 16 sur 23 aux tirs pour une évaluation de 57.
Le pivot des Cavaliers s’offre un record personnel aux points, et à la pause, il avait déjà 25 points et 10 rebonds !
« Kenny m’avait demandé de prendre mes responsabilités », raconte ainsi Jarrett Allen. « Des gars sont absents. Je mets un point d’honneur à être là quand l’équipe a besoin de moi. Quand on a des joueurs comme Evan, Donovan et Darius, je suis la quatrième ou cinquième option, ce qui me va très bien. Mais quand on a besoin de moi, je suis là pour marquer le maximum de points nécessaires. »
Dès le premier quart-temps, et même dès l’entre-deux, Jarrett Allen mystifie Donovan Clingan par sa mobilité, et il en est déjà à 16 points après 12 minutes. « Je l’ai vu jouer très souvent, et c’est le meilleur niveau auquel je l’ai vu jouer », témoigne Kenny Atkinson, qui a côtoyé Jarrett Allen au début de sa carrière à Brooklyn. « C’était surréaliste. Dès l’entre-deux, il a complètement dominé. »
Une ligne de stats historique
Actif au rebond, dissuasif en défense et relâché en attaque, Jarrett Allen a écœuré tout ce qui s’est présenté à lui, et il est le premier joueur de l’histoire de la franchise à finir une rencontre avec au moins 40 points et 15 rebonds. Et pourtant, l’histoire des Cavaliers est riche.
« Dès le premier quart-temps, j’ai senti que j’allais faire un match particulier », a confié le pivot. « Et ensuite, tout s’est enchaîné pour moi. Je voulais que ça continue. Mon jeu repose sur le fait que les autres me créent des opportunités et on a réussi à créer des tirs pendant tout le match. »
Premier joueur de l’histoire de la NBA à réussir une ligne statistique de 40 points, 15 rebonds et 5 passes décisives en moins de 30 minutes, Jarrett Allen a vraiment bluffé son coach.
« Quand il est impliqué, quand il touche le ballon, on voit un J.A. différent », conclut Kenny Atkinson. « On n’a cessé de le servir. Et ensuite, il a aussi pris beaucoup de choses sur ses épaules. Son énergie était hors normes. Son agressivité était hors normes. Quelqu’un m’a dit que c’était parce qu’il était à Portland et qu’il aime les villes artistiques. Peut-être que c’était ça. »
Qui sait…
|Jarrett Allen
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|BKN
|72
|20:01
|58.9
|33.3
|77.6
|2.0
|3.4
|5.4
|0.7
|2.0
|0.4
|1.1
|1.2
|8.2
|2018-19
|BKN
|80
|26:12
|59.0
|13.3
|70.9
|2.4
|6.0
|8.4
|1.4
|2.3
|0.5
|1.3
|1.5
|10.9
|2019-20
|BKN
|70
|26:27
|64.9
|0.0
|63.3
|3.1
|6.5
|9.6
|1.6
|2.3
|0.6
|1.1
|1.3
|11.1
|2020-21
|CLE
|51
|30:16
|60.9
|31.6
|69.0
|3.1
|6.8
|9.9
|1.7
|1.5
|0.5
|1.5
|1.4
|13.2
|2020-21
|BKN
|12
|26:40
|67.7
|75.4
|3.2
|7.3
|10.4
|1.7
|1.8
|0.6
|1.8
|1.6
|11.2
|2021-22
|CLE
|56
|32:18
|67.7
|10.0
|70.8
|3.4
|7.3
|10.8
|1.6
|1.7
|0.8
|1.7
|1.3
|16.1
|2022-23
|CLE
|68
|32:39
|64.4
|10.0
|73.3
|3.3
|6.5
|9.8
|1.7
|2.3
|0.8
|1.4
|1.2
|14.3
|2023-24
|CLE
|77
|31:43
|63.4
|0.0
|74.2
|3.2
|7.4
|10.5
|2.7
|1.9
|0.7
|1.6
|1.1
|16.5
|2024-25
|CLE
|82
|28:00
|70.6
|0.0
|71.8
|2.6
|7.1
|9.7
|1.9
|1.5
|0.9
|1.2
|0.9
|13.5
|2025-26
|CLE
|38
|27:03
|59.8
|12.5
|76.2
|2.2
|5.6
|7.8
|1.9
|1.9
|1.0
|1.5
|0.8
|13.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.