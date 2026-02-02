Le MVP de la nuit | Jarrett Allen sort le match de sa vie !

Jarrett Allen ne verra pas le All-Star Game, mais cette nuit, il en avait largement le niveau puisqu’il a tout simplement signé l’un de ses meilleurs matches en carrière, ou même tout simplement le meilleur match de sa carrière. Dans la facile victoire à Portland, l’intérieur de Cleveland cumule 40 points, 17 rebonds, 5 passes et 4 contres en moins de 30 minutes ! Le tout à 16 sur 23 aux tirs pour une évaluation de 57.

Le pivot des Cavaliers s’offre un record personnel aux points, et à la pause, il avait déjà 25 points et 10 rebonds !

« Kenny m’avait demandé de prendre mes responsabilités », raconte ainsi Jarrett Allen. « Des gars sont absents. Je mets un point d’honneur à être là quand l’équipe a besoin de moi. Quand on a des joueurs comme Evan, Donovan et Darius, je suis la quatrième ou cinquième option, ce qui me va très bien. Mais quand on a besoin de moi, je suis là pour marquer le maximum de points nécessaires. »

Dès le premier quart-temps, et même dès l’entre-deux, Jarrett Allen mystifie Donovan Clingan par sa mobilité, et il en est déjà à 16 points après 12 minutes. « Je l’ai vu jouer très souvent, et c’est le meilleur niveau auquel je l’ai vu jouer », témoigne Kenny Atkinson, qui a côtoyé Jarrett Allen au début de sa carrière à Brooklyn. « C’était surréaliste. Dès l’entre-deux, il a complètement dominé. »

Une ligne de stats historique

Actif au rebond, dissuasif en défense et relâché en attaque, Jarrett Allen a écœuré tout ce qui s’est présenté à lui, et il est le premier joueur de l’histoire de la franchise à finir une rencontre avec au moins 40 points et 15 rebonds. Et pourtant, l’histoire des Cavaliers est riche.

« Dès le premier quart-temps, j’ai senti que j’allais faire un match particulier », a confié le pivot. « Et ensuite, tout s’est enchaîné pour moi. Je voulais que ça continue. Mon jeu repose sur le fait que les autres me créent des opportunités et on a réussi à créer des tirs pendant tout le match. »

Premier joueur de l’histoire de la NBA à réussir une ligne statistique de 40 points, 15 rebonds et 5 passes décisives en moins de 30 minutes, Jarrett Allen a vraiment bluffé son coach.

« Quand il est impliqué, quand il touche le ballon, on voit un J.A. différent », conclut Kenny Atkinson. « On n’a cessé de le servir. Et ensuite, il a aussi pris beaucoup de choses sur ses épaules. Son énergie était hors normes. Son agressivité était hors normes. Quelqu’un m’a dit que c’était parce qu’il était à Portland et qu’il aime les villes artistiques. Peut-être que c’était ça. »

Qui sait…

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BKN 72 20:01 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BKN 80 26:12 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BKN 70 26:27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 CLE 51 30:16 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 BKN 12 26:40 67.7 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32:18 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 32:39 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 31:43 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 82 28:00 70.6 0.0 71.8 2.6 7.1 9.7 1.9 1.5 0.9 1.2 0.9 13.5 2025-26 CLE 38 27:03 59.8 12.5 76.2 2.2 5.6 7.8 1.9 1.9 1.0 1.5 0.8 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.