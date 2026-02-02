Un zeste d’acidité sur la Nike A’One « Lem & Lime »

Que d’accomplissements pour A’ja Wilson en 2025 ! Après avoir réalisé une deuxième partie de saison sensationnelle en WNBA, l’intérieure des Aces a tout raflé : meilleure défenseur pour la troisième fois de sa carrière, MVP de la saison pour la quatrième fois, mais aussi championne NBA et MVP des finales, pour la troisième et deuxième fois.

Autant de succès accomplis avec sa toute première chaussure signature, sortie en mai juste avant le début de la saison WNBA. La Nike A’One espère bien surfer sur ces succès en 2026 et s’en donne les moyens avec la sortie de ce coloris « Lem & Lime ».

La tige couleur citron vert est assortie de finitions en gris, pour habiller le « Swoosh » latéral, ou encore le logo et la signature de la joueuse, respectivement sur la languette et le talon. La semelle, équipée de mousse Cushlon ST2 au niveau intermédiaire, complète l’ensemble en blanc et vert. Pour rappel, le revêtement extérieur présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction. L’objectif de la Nike A’One est clair : s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ».

La Nike A’One « Lem & Lime » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 110 euros.