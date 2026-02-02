

Où Giannis Antetokounmpo va-t-il finir la saison ? La nouvelle d’un possible départ du « Greek Freak » des Bucks avant la « trade deadline » a fait l’effet d’une bombe en NBA ! Sur la fin d’une belle histoire avec les Bucks, l’international Grec pourrait alors retrouver un défi excitant, à même de pimenter sa fin de saison.

Pendant que les franchises intéressées s’activent déjà pour essayer de le récupérer en coulisses, Nike se tient prêt à remettre la superstar NBA en haut de l’affiche. L’opération a déjà commencé avec la sortie de ce nouveau coloris « Cement » pour habiller la Giannis Freak 7. La tige oscillant entre blanc et gris est complétée par des finitions en orange et vert fluo. Le logo du joueur apparaît ainsi en vert fluo sur la languette tandis que le « Swoosh » latéral, inversé, ressort en noir et orange. On retrouve également une partie en orange sur la semelle extérieure, sur laquelle les motifs permettent de lire le nom de famille du joueur.

La Giannis Freak 7 « Cement » est à retrouver sur Basket4Ballers depuis aujourd’hui, au prix de 115 euros.

