Programme du soir | Nikola Jokic et les Nuggets reçoivent le Thunder

À suivre aussi le nouveau duel entre le Heat et les Bulls (00h00) et possiblement le dernier passage de LeBron James au Madison Square Garden (01h00, beIN Sports 1).

Les Suns reçoivent eux les Clippers (02h00) alors que les Cavaliers sont chez les Blazers (03h00) et que les Spurs reçoivent donc le Magic à partir de 03h00. Touché au mollet, Victor Wembanyama est néanmoins incertain…

Enfin, le choc de la soirée a lieu à Denver, avec l’affrontement entre les Nuggets et le Thunder (03h30) !

Programme complet

21h30 | Boston – Milwaukee (Prime Video)

00h00 | Detroit – Brooklyn

00h00 | Miami – Chicago

00h00 | Toronto – Utah

00h00 | Washington – Sacramento

01h00 | New York – LA Lakers (beIN Sports 1)

02h00 | Phoenix – LA Clippers

03h00 | San Antonio – Orlando

03h00 | Portland – Cleveland

03h30 | Denver – Oklahoma City