Programme du soir | Nikola Jokic et les Nuggets reçoivent le Thunder

Même si la rencontre entre les Spurs et le Magic a finalement été repoussé à 03h00 (heure française), il y aura quand même un match en « prime time » européen puisque les Celtics reçoivent les Bucks dès 21h30, sur Prime Video.

À suivre aussi le nouveau duel entre le Heat et les Bulls (00h00) et possiblement le dernier passage de LeBron James au Madison Square Garden (01h00, beIN Sports 1).

Les Suns reçoivent eux les Clippers (02h00) alors que les Cavaliers sont chez les Blazers (03h00) et que les Spurs reçoivent donc le Magic à partir de 03h00. Touché au mollet, Victor Wembanyama est néanmoins incertain…

Enfin, le choc de la soirée a lieu à Denver, avec l’affrontement entre les Nuggets et le Thunder (03h30) !

Programme complet

21h30 | Boston – Milwaukee (Prime Video)
00h00 | Detroit – Brooklyn
00h00 | Miami – Chicago
00h00 | Toronto – Utah
00h00 | Washington – Sacramento
01h00 | New York – LA Lakers (beIN Sports 1)
02h00 | Phoenix – LA Clippers
03h00 | San Antonio – Orlando
03h00 | Portland – Cleveland
03h30 | Denver – Oklahoma City

