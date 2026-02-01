Darryn Peterson remporte son duel face à AJ Dybantsa… avant de sortir sur blessure !

Sous les yeux de Sam Presti, parmi un parterre d’autres grands décideurs de la NBA (Kevin Pritchard des Pacers, Sean Marks des Nets, Brian Wright des Spurs) qui ne pouvaient pas se permettre de manquer ce duel de potentiels futurs n°1 de la Draft 2026, Darryn Peterson (18 points) et Kansas sont venus à bout de AJ Dybantsa (17 points) et Brigham Young University (90-82), pour une cinquième victoire de rang des JayHawks.

Seul hic ? Après une première mi-temps tout à l’avantage de Kansas, qui menait de 20 points à la pause (53-33) et de Peterson, auteur de 18 points à un presque parfait 6/7 aux tirs, dont un énorme dunk sur deux joueurs de BYU, le jeune arrière a dû quitter ses partenaires à cause d’une nouvelle gêne physique (alors que sa cheville, ses ischios et son mollet l’ont déjà limité à 11 matchs cette saison), après seulement 3 minutes disputées en 2e mi-temps.

En face, après une première mi-temps très timorée conclue à 7 points seulement – alors qu’il sortait pourtant d’un match record à 43 points face à Utah, Dybantsa a participé activement au retour en trombes de son équipe, passé de -21 à -4 à 1:30 de la fin du match. Avec 17 points à 6/12 aux tirs, et autant de balles perdues (2) que de rebonds et de passes cumulées (1+1), il n’a cependant pas vraiment impressionné. Contrairement à son coéquipier Richie Saunders, qui a profité des projecteurs pour réaliser son meilleur match de l’année, à 33 points et 10 rebonds.