Andrew Nembhard vient de boucler son meilleur mois en carrière

Les Pacers ont récemment lâché la dernière place à l’Est aux Wizards, et Andrew Nembhard y est pour beaucoup. La nuit passée face aux Hawks, le meneur/arrière d’Indiana a encore signé 26 points (9/19 aux tirs dont 5/9 de loin), 10 passes et 6 rebonds.

Les Pacers bouclent ainsi leur mois de janvier avec trois victoires en quatre matchs, et plus largement sept succès sur leurs douze dernières sorties. Et le Canadien avec son meilleur mois en carrière : 18.5 points et 9 passes décisives de moyenne en 13 sorties.

Avant de démarrer l’année 2026, Andrew Nembhard en était à 10 double-doubles en carrière, depuis ses débuts en 2022. Son double-double d’hier était le cinquième pour le seul mois de janvier. Le signe de sa prise de contrôle sur le jeu offensif de sa formation, privée de son maître à jouer depuis les dernières Finales, Tyrese Haliburton.

« En jouant au poste de meneur, j’apprends à prendre mes marques au fil de la saison et je pense que je commence à être plus à l’aise. […] Je n’avais plus beaucoup joué au poste un depuis l’université. Il s’agit de comprendre la gestion du match tout en restant agressif. L’équipe est en meilleure santé, on a en quelque sorte retrouvé notre groupe au complet. Cela m’a permis de me sentir plus à l’aise », dit-il.

De plus en plus en l’aise à la création

Responsabilisé comme jamais, le joueur de 26 ans signe sa meilleure saison en carrière avec 17.6 points et 7.5 passes, avec son meilleur pourcentage de réussite à 3-points (36.6%). Ce qui ferait de lui un beau candidat pour le trophée de meilleure progression de l’année… si les Pacers avaient quelques victoires de plus.

« J’adore. C’est évidemment une opportunité de grandir pour lui dans ce rôle différent. Il trouve son rythme pour être à la fois agressif et impliquer les autres. Il comprend le jeu et sait quand me donner le ballon. Il a vraiment franchi un palier dans la gestion du match. Cela se voit dans ses chiffres à la passe », remarque Pascal Siakam.

Plus à l’aise à la distribution, Andrew Nembhard n’oublie pas de faire parler ses qualités à la finition. Depuis 2026, il a déjà signé cinq matchs à 20 points ou plus. « Cela fait un moment que je me sens bien au tir. Je veux continuer à dégainer », prévient un Canadien en pleine forme.

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 27:38 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.5 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 2023-24 IND 68 24:57 49.8 35.7 80.4 0.5 1.5 2.1 4.1 2.1 0.9 1.5 0.1 9.2 2024-25 IND 65 28:56 45.8 29.1 79.4 0.5 2.8 3.3 5.0 2.3 1.2 1.7 0.2 10.0 2025-26 IND 38 32:02 44.7 35.8 81.4 0.4 2.5 2.9 7.4 2.2 0.9 2.4 0.2 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.