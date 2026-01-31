Unrivaled : un record en salle et un bide à la télévision

À Philadelphie, la ligue féminine de 3X3 Unrivaled a battu tous les records d’affluence pour un match de basket professionnel féminin en saison régulière, rassemblant 21 490 spectateurs dans la Xfinity Mobile Arena, dont de nombreuses personnalités du sport et du showbiz.

Il s’agissait de la première sortie de la ligue Unrivaled hors de Miami, et cette étape, étalée sur deux jours, avait aussi valeur de test pour Philadelphie, qui n’avait plus accueilli de match professionnel féminin depuis 1998 et qui se projette déjà vers l’arrivée d’une franchise WNBA en 2030. Pour Unrivaled, cette étape a démontré la force de son modèle événementiel et l’intérêt d’une tournée nationale, que la ligue prévoit d’étendre dès la saison prochaine.

« C’était incroyable. On pouvait ressentir l’amour dans la salle ce soir. Je suis tellement heureuse que nous soyons venues ici. Je ne peux pas vraiment l’expliquer autrement qu’en disant que j’étais remplie de joie. C’était exceptionnel », a réagi la cofondatrice de la ligue, Napheesa Collier. « C’est le témoignage de ce que nous sommes en train de construire et de la confiance que les gens placent dans ce projet… Voir cette ville répondre présente, battre un record historique du basket féminin professionnel, et que ce soit pour Unrivaled, c’est incroyable. L’avenir appartient à Unrivaled. »

Mais derrière ce record dans les tribunes, les audiences télévisées racontent une autre histoire. Diffusée sur TNT et truTV, la ligue peine à convertir cet engouement en téléspectateurs, avec une grosse baisse par rapport à la saison précédente. La ligue affiche ainsi une moyenne de 92 000 téléspectateurs sur TNT et truTV, soit une baisse de 49% par rapport à la saison dernière au même stade de la compétition (183 000 téléspectateurs après 26 matchs).

Autre mauvaise nouvelle : les diffusions d’Unrivaled en « prime time » sur TNT enregistrent également 68% de téléspectateurs en moins par rapport aux programmes de « prime time » diffusés sur la chaîne durant les quatre semaines précédant le lancement d’Unrivaled (93 000 téléspectateurs contre 291 000).