Programme du soir | Nikola Jokic de retour face aux Clippers !

Parmi les autres matchs à suivre, il y a celui entre le Magic et les Raptors (01h30) ou encore celui entre les Knicks et les Blazers (01h30). Tout comme celui entre les Suns et les Cavs (03h00).
À 04h00, la nuit se termine avec l’affrontement entre Warriors et Pistons, à suivre sur beIN Sports 1.
Programme complet
01h30 | Orlando – Toronto
01h00 | Washington – LA Lakers
01h30 | Boston – Sacramento
01h30 | New York – Portland
01h30 | New Orleans – Memphis
03h00 | Phoenix – Cleveland
03h00 | Utah – Brooklyn
03h00 | Denver – LA Clippers
04h00 | Golden State – Detroit (beIN Sports 1)