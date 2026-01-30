Programme du soir | Nikola Jokic de retour face aux Clippers !

Parmi les autres matchs à suivre, il y a celui entre le Magic et les Raptors (01h30) ou encore celui entre les Knicks et les Blazers (01h30). Tout comme celui entre les Suns et les Cavs (03h00).

À 04h00, la nuit se termine avec l’affrontement entre Warriors et Pistons, à suivre sur beIN Sports 1.

Programme complet

01h30 | Orlando – Toronto

01h00 | Washington – LA Lakers

01h30 | Boston – Sacramento

01h30 | New York – Portland

01h30 | New Orleans – Memphis

03h00 | Phoenix – Cleveland

03h00 | Utah – Brooklyn

03h00 | Denver – LA Clippers

04h00 | Golden State – Detroit (beIN Sports 1)