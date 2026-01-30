Kel’el Ware doit encore se contenter des miettes

À Miami, le « cas » Kel’el Ware continue d’alimenter les discussions. Gêné aux ischio-jambiers et absent pendant quatre matchs, l’intérieur a fait son retour mercredi contre Orlando, puis a enchaîné dans la nuit de jeudi à Chicago. Comme avant son passage à l’infirmerie, le rookie (15e choix de la Draft 2024) reste toutefois cantonné à un rôle limité qui interroge beaucoup de monde en Floride. D’autant plus après sa production face aux Bulls : 12 points (4/6 au tir, dont 3/4 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes et 2 contres… en à peine 12 minutes.

Entre Kel’el Ware et Erik Spoelstra, la relation ressemble souvent à un étonnant « je t’aime, moi non plus ». Mercredi, après les 6 minutes et 40 secondes accordées au pivot, le coach avait insisté sur la prudence, le joueur sortant juste de blessure : « C’était simplement pour lui faciliter son retour, on va voir où cela nous mène », avait-il expliqué. Erik Spoelstra avait aussi laissé entendre qu’il s’agissait, au-delà du physique, d’un choix de rotation, Miami souhaitant préserver des automatismes construits durant un « road trip » globalement positif : « On va simplement continuer avec la rotation normale utilisée pendant notre série de matchs à l’extérieur. On verra. »

Des minutes plutôt bien utilisées

Le message n’a rien d’idéal pour Kel’el Ware, absent sur une bonne partie de ce déplacement. La décision surprenait d’autant plus que le Heat avait souffert dans la raquette au troisième quart-temps contre le Magic. Vingt-quatre heures plus tard, un match à Chicago pouvait aussi sembler propice à une nouvelle « économie » après une blessure musculaire. Pourtant, Kel’el Ware était bien en tenue et, cette fois, il est entré dès le premier quart-temps.

Et il a immédiatement répondu présent : agressif, en confiance derrière l’arc (2/3 à 3-points sur sa première séquence), et surtout dissuasif près du cercle avec deux contres spectaculaires qui confirment un net mieux sur le plan physique. Erik Spoelstra a apprécié… tout en le maintenant dans ce rôle de remplaçant.

« Les joueurs du banc ont bien joué sur ces derniers matchs lors de notre ‘road trip’, ils ont pris confiance », a détaillé le technicien. « Le cinq avec Drew Smith, Simone Fontecchio, Jaime Jaquez Jr, Nikola Jovic, et maintenant on y ajoute Kel’el… Ces gars nous ont vraiment donné un coup de fouet. Les titulaires adorent quand les remplaçants entrent et jouent bien. J’aime cette dynamique. Quand on a été à notre meilleur niveau cette saison, le banc nous a apporté ce genre de matchs. J’espère que ça va continuer. »

Utilisé sur de courtes séquences

Erik Spoelstra a aussi élargi le propos au duo Jovic–Ware : « Tout le monde veut bien jouer individuellement, mais au final vous voulez aussi que le tableau d’affichage soit en votre faveur. On a deux intérieurs vraiment talentueux. Pas seulement Niko, mais aussi Kel’el, et Kel’el nous a donné de très bonnes minutes ce soir. Je gère ces deux intérieurs prometteurs. Et on doit gérer ces remplaçants qui ont vraiment bien joué. On en est au point où on a besoin des contributions de tout le monde, peu importe le nombre de minutes. »

Dans les faits, Kel’el Ware tourne à 14 minutes de moyenne depuis le 7 janvier, en huit matchs disputés : bien loin de ce qu’on pouvait imaginer après ses promesses de début de saison, ses flashs réguliers et quelques cartons notables. Agacé par son inconstance et certaines absences de concentration, Erik Spoelstra semble préférer l’utiliser comme « impact player » sur de courtes séquences plutôt que de lui confier un rôle plus lourd et plus exposé.

Le principal intéressé, lui, se focalise sur l’efficacité : « Comment je lis mes stats ? Si j’ai un impact sur le match. Voilà comment je vois mes chiffres. J’essaie de faire ce que je peux avec mes minutes, peu importe mon temps de jeu. J’essaie d’avoir un impact et de proposer des minutes positives », a-t-il glissé jeudi dans le vestiaire.

Reste une question de contexte : si la situation ne bouge pas, Kel’el Ware pourrait devenir une variable d’ajustement à la « trade deadline », son nom circulant déjà dans différents scénarios.

S’il est toujours à Miami après le 5 février, il lui faudra probablement encore s’armer de patience… et continuer à prouver, minute après minute, que son talent mérite une place plus large dans la rotation.

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 64 22:13 55.4 31.5 68.7 1.8 5.6 7.4 0.9 1.7 0.6 0.9 1.1 9.3 2025-26 MIA 45 23:09 54.0 42.2 80.6 3.1 6.4 9.5 0.6 1.6 0.8 0.9 1.1 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.