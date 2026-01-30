La Nike Kobe 8 Protro Year Of The Horse arrive au galop

Nike est de toutes les célébrations, et comme chaque année, après avoir mis le paquet pour les fêtes de fin d’année, la marque à la virgule s’apprête à fêter le nouvel an chinois ! Grande nouvelle, pour célébrer l’année du cheval, la mythique Kobe 8 de Kobe Bryant sera de la partie !

Le « Black Mamba » va donc passer du serpent au cheval avec une tige qui se présente en différentes teintes de rouge et aux finitions dorées, pour faire ressortir le « Swoosh », les lacets, et la signature du joueur. L’ensemble est complété par du bleu pour habiller la semelle et l’intérieur du col.

Rendez-vous dès ce soir à partir de minuit pour dénicher une paire de la Nike Kobe 8 Protro « Year of the Horse » sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.