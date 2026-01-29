Matchs
Programme du soir | Les Wolves s’offriront-ils encore le Thunder ?

Publié le 29/01/2026 à 22:08

Vainqueur du dernier duel entre les deux équipes, les Wolves vont-ils encore battre le Thunder ? Réponses à partir de 03h30, sur Prime Video.

Avant ça, Alex Sarr et les Wizards vont tenter d’enfoncer les Bucks (01h00, Prime Video) alors que les Hawks espèrent décrocher un cinquième succès consécutif face aux Rockets (02h00).

À suivre également, à partir de 03h00, la rencontre entre les Suns et les Pistons, qui continuent leur road trip.

Programme complet

01h00 | Philadelphie – Sacramento
01h00 | Washington – Milwaukee (Prime Video)
02h00 | Chicago – Miami
02h00 | Atlanta – Houston
02h30 | Dallas – Charlotte
03h00 | Denver – Brooklyn
03h00 | Phoenix – Detroit
03h30 | Minnesota – Oklahoma City (Prime Video)

