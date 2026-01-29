Programme du soir | Les Wolves s’offriront-ils encore le Thunder ?

Avant ça, Alex Sarr et les Wizards vont tenter d’enfoncer les Bucks (01h00, Prime Video) alors que les Hawks espèrent décrocher un cinquième succès consécutif face aux Rockets (02h00).
À suivre également, à partir de 03h00, la rencontre entre les Suns et les Pistons, qui continuent leur road trip.
Programme complet
01h00 | Philadelphie – Sacramento
01h00 | Washington – Milwaukee (Prime Video)
02h00 | Chicago – Miami
02h00 | Atlanta – Houston
02h30 | Dallas – Charlotte
03h00 | Denver – Brooklyn
03h00 | Phoenix – Detroit
03h30 | Minnesota – Oklahoma City (Prime Video)