Pronostics NBA | Misez sur Jamal Murray face aux Nets

Et après leur défaite face aux Pistons, les joueurs de David Adelman vont tenter de se relancer face à une autre équipe de l’Est, les Nets. Avec un Jamal Murray en mode All-Star ?

– Jamal Murray réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou +, et son équipe gagne. Cote : 1.60

– Jamal Murray et Michael Porter Jr. cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 75 ou +. Cote : 2.00

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.