Wemby et les Spurs ont répondu au défi physique des Rockets

Les Spurs sont en train de prendre l’ascendant sur les Rockets dans le quatrième quart-temps de ce derby texan. Les joueurs d’Ime Udoka ont ainsi bien du mal à trouver des bons tirs et Kevin Durant tente d’enfoncer Stephon Castle, qui résiste à ses multiples coups d’épaule, jusqu’au bout de la possession. Le double MVP des Finals finit par s’élever mais Victor Wembanyama ponctue la bonne défense de son camarade d’un gros contre.

La « zone 51 » de San Antonio a fait la différence en défense, notamment grâce à un changement défensif de Mitch Johnson. Le coach a ainsi changé les duels en cours de match, pour placer « Wemby » sur Amen Thompson afin de permettre au Français de rester près du cercle, et ainsi de jouer au mieux son rôle d’épouvantail en deuxième rideau.

« Victor est un élément dissuasif près du panier et c’est là que (Amen) Thompson fait le plus de dégâts » explique ainsi le coach sur son choix. « Donc ça place Victor près du panier… même si les gars pénètrent, il est là. »

Mais son influence dépend aussi du travail effectué par ses coéquipiers en périphérie, et notamment par Stephon Castle. « C’est aussi le boulot accompli par tous les autres joueurs qui a permis à Victor d’avoir un tel impact » rappelle l’entraîneur. « Il ne devait pas courir après des tas d’autres mouvements ou de gars. »

Une performance « All-Defensive » pour Stephon Castle

Dominés en première mi-temps, les Spurs se sont ainsi remis la tête à l’endroit dans les vestiaires. Comment ? « On a tout simplement arrêté d’être soft » répond le « Rookie de l’année » en titre. « Ce n’est pas l’identité de notre équipe. » Il y a visiblement eu quelques coups de gueule à la mi-temps. « C’était juste pour régler le problème, personne dans notre vestiaire ne prend les choses personnellement… c’était simplement pour aider ».

Malmenés physiquement par les Pelicans, Victor Wembanyama et les Spurs devaient répondre face aux Rockets, une équipe qui a justement fait de l’impact physique sa marque de fabrique.

« Vous devez égaler la puissance physique de cette équipe, sinon elle vous écrase » rappelle Mitch Johnson. « Et si nous ne nous mettions pas à leur niveau, nous allions nous faire humilier ». Victor Wembanyama le confirme : « C’est un compliment que les gens n’aiment pas jouer contre eux… c’est juste le style de basket qu’ils pratiquent ».

Alors San Antonio a haussé le ton, en particulier le duo Castle/Wemby. Le Français note que ses 15 lancers-francs obtenus sont le signe de son agressivité, quand Mitch Johnson salue aussi la performance de son arrière.

« La défense, ça doit être sa marque de fabrique et c’est effectivement sa marque de fabrique » conclut le coach. « C’était sa première performance défensive digne d’un joueur d’une All-Defensive Team. Il peut être un joueur d’une All-Defensive Team lorsqu’il concentre son énergie et son attention sur les bons aspects du jeu. »