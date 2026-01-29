Aaron Nesmith, un touche-à-tout décisif pour les Pacers

Avec six points de retard à 2 minutes 30 de la fin, les Pacers étaient encore mal embarqués face aux Bulls. Un homme s’est pourtant chargé d’être l’élément moteur dans cet énième comeback signé par l’équipe coachée par Rick Carlisle : Aaron Nesmith.

Son premier fait d’armes dans le « money time » : un tir à 3-points dans le corner après une remise en jeu ligne de fond pour ramener sa formation à une possession. Un tir d’autant plus fort quand on sait que l’ailier, malgré sa meilleure moyenne de points en carrière (13.5), est en sérieuse galère niveau adresse cette saison (36.5%).

Puis, sur la séquence défensive suivante, c’est lui qui a récupéré un ballon qui avait été dévié par un coéquipier. Auteur par la suite de la passe décisive pour le tir égalisateur de Jay Huff, Aaron Nesmith s’est encore fait remarquer à 15 secondes de la fin en partant en « drive » pour finir en « reverse lay-up » devant Nikola Vucevic.

Ce tir redonnait un point d’avance aux Pacers et cette fois, les Bulls ne parviendront pas à répondre. La faute, encore une fois, à ce diable d’Aaron Nesmith qui est venu aider défensivement Johnny Furphy pour aller contrer la pénétration de Coby White. « Ma priorité était de ne pas faire faute, l’obliger à prendre un tir compliqué », décrit l’ailier, qui a donc été omniprésent dans ce comeback.

« Double A revient en forme »

« On s’est battu un peu plus contre leurs écrans, et on a mieux bloqué pour prendre les rebonds. On a juste mieux fait les petites choses », remarque-t-il, avant d’ajouter : « C’est toujours bon de mettre le panier de la gagne. Ça (l’adresse) revient toujours, donc je savais que ce n’était qu’une question de temps. »

« Double A revient en forme, évidemment, on voit qu’il retrouve son rythme », remarque Pascal Siakam en parlant de son coéquipier qui a terminé avec 14 points (5/9 aux tirs dont 3/5 de loin), 4 rebonds et 4 passes.

« Il a fait un plutôt bon match au tir, mais ce n’était pas non plus une explosion offensive spectaculaire. Il a continué à bosser et à s’occuper des petits détails », réagit de son côté leur coach, en mettant en avant un impact similaire de la part de Bennedict Mathurin.

Rick Carlisle rappelle qu’Aaron Nesmith est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe. « C’est l’un de nos leaders vétérans. C’est un gars qui s’appuie vraiment sur son vécu : ses premières années, il était dans une très bonne équipe à Boston, il a fait les Finales, donc il a connu le basket à ce niveau-là », note le coach en référence à la finale NBA 2022 à laquelle avait pris part son joueur, avec les Celtics.

« Il sait ce que ça demande d’un point de vue collectif et quel genre d’état d’esprit il faut avoir pour faire partie d’un tel projet. C’est l’une des choses qu’il a apportées ici et ça s’est vu ce soir », termine Rick Carlisle.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 14:33 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11:02 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 24:53 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 27:43 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 24:57 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0 2025-26 IND 27 30:31 37.0 36.1 80.6 1.4 3.6 5.0 2.3 2.7 0.7 1.4 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.