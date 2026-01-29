Matchs
La Dame 10 sera au rendez-vous du All-Star Game

Sneakers – La dixième chaussure signature de Damian Lillard se rappelle aux bons souvenirs du rendez-vous des étoiles, durant lequel le meneur a souvent brillé.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en fin de saison dernière avec Milwaukee, Damian Lillard ne sera pas du All-Star Game 2026, mais sa dixième chaussure signature va profiter de l’événement pour lui offrir un joli cadeau d’anniversaire.

MVP du All-Star Game 2024, Damian Lillard avait effet dévoilé la Dame 10 il y a un an à l’occasion du dernier All-Star Game dans lequel il avait à nouveau brillé. Un an plus tard, la voici donc de retour avec un coloris “All-Star”. La tige ressort en orange, complété par un col en noir et une partie avant en jaune. Le logo du joueur et les trois bandes d’adidas apparaissent en jaune sur fond noir, respectivement sur la languette et le talon.

La Dame 10 « All-Star » sera à retrouver le 12 février prochain sur Basket4Ballers à partir de 90 euros.

Par Romain Davesne
