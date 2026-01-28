Programme du soir | La revanche de Victor Wembanyama face aux Rockets ?

En entrée, LeBron James et les Lakers sont à Cleveland (01h00, beIN Sports 1) alors qu’on suivra aussi le duel entre les Celtics et les Hawks (01h30) mais également le derby floridien (01h30) entre le Heat et le Magic.
À suivre également le duel entre les Raptors et les Knicks (01h30), le vainqueur prenant la 3e place de l’Est.
Programme complet
01h00 | Cleveland – LA Lakers (beIN Sports 1)
01h00 | Indiana – Chicago
01h30 | Boston – Atlanta
01h30 | Miami – Orlando
01h30 | Toronto – New York
02h00 | Memphis – Charlotte
02h30 | Dallas – Minnesota
03h00 | Utah – Golden State
03h30 | Houston – San Antonio (beIN Sports 1)