Pronostics NBA | Misez sur Pascal Siakam face aux Bulls

Et même si Indiana se place actuellement à la dernière place de l’Est, et même de la NBA, Pascal Siakam continue d’être exemplaire, et de noircir la feuille de stats.

– Pascal Siakam réalise une performance (points + rebonds + passes) de 40 ou +. Cote : 2.15

– Pascal Siakam marque 20 points ou +, prend 5 rebonds ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.60

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.