« Horrifié » par ce qui se passe à Minneapolis, Victor Wembanyama refuse le politiquement correct

Mardi, Victor Wembanyama est passé devant la presse pour évoquer plusieurs sujets du moment, comme le All-Star Game, mais aussi les tragiques événements de Minneapolis. Jusqu’à présent, peu de joueurs et d’entraîneurs se sont exprimés sur le sujet, mais à l’instar de Guerschon Yabusele, « Wemby » a tenu à partager ses sentiments.

« Vous savez, les relations publiques ont essayé, mais je ne vais pas m’asseoir ici pour donner une réponse politiquement correcte », a répondu Victor Wembanyama en faisant référence au service de communication des Spurs. « Chaque jour, je me réveille, je regarde les infos et je suis horrifié. Je trouve ça dingue que certaines personnes fassent comme si c’était acceptable, comme si le meurtre de civils était acceptable. »

Mitch Johnson et De’Aaron Fox avaient déjà commenté le nouveau meurtre d’un manifestant à Minneapolis par des agents fédéraux, mais Victor Wembanyama sait que sa voix porte, mais aussi qu’il est un étranger aux Etats-Unis.

« Je lis les informations et parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie, mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j’ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi en ce moment, donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails » nuance-t-il, avant d’évoquer les éventuelles répercussions. « Bien sûr, c’est terrible. Je sais que je suis étranger. Je vis dans ce pays. Je suis inquiet, c’est certain. »

Il a aussi remercié Guerschon Yabusele d’avoir aussi pris la parole. « Je suis toujours fier des personnes qui disent ce qu’elles pensent, quel que soit le sujet. Et je pense que ça demande clairement du courage, mais que ça peut avoir un prix aujourd’hui. Chacun de nous doit décider du prix qu’il est prêt à payer. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 32 28:54 50.6 37.7 83.2 1.9 9.1 11.1 2.8 2.8 0.8 2.7 2.7 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.