La course au MVP | Shai Gilgeous-Alexander, leader d’une course à élimination

Les blessures resteront comme un des souvenirs (malheureusement) mémorables de cette première partie de saison 2025/26. La NBA a beau clamer ne pas voir de changement significatif, ni de lien avec un calendrier dense et parfois décousu, ses stars ont régulièrement squatté les infirmeries des franchises. Et cette thématique reviendra certainement de plus belle au moment d’honorer les meilleures individualités de cet exercice.

À mi-saison, certains possibles prétendants au titre de MVP sont ainsi déjà hors-course, la faute à la règle imposant d’avoir disputé 65 matchs dans la saison pour être éligible aux récompenses individuelles.

À ce petit jeu, Nikola Jokic et Victor Wembanyama figurent parmi les principaux joueurs en danger. Le pivot des Nuggets fait un excellent candidat pour être joueur de la saison, avec un triple-double de moyenne et près de 30 points inscrits par match au sein d’une des meilleures équipes de la ligue (3e de l’Ouest, 4e bilan total avec 31 victoires et 15 défaites). Mais son hyperextension des ligaments du genou gauche lui a déjà fait manquer 14 rencontres. Il ne lui reste ainsi plus que trois « jokers » à disposition pour espérer pouvoir glaner un quatrième titre. Et le retour du Serbe reste bien flou, alors qu’il était espéré cette semaine, ou la semaine prochaine. Cette deuxième option signifierait tirer un trait sur le MVP, alors que Denver doit jouer encore trois fois d’ici à samedi…

Jokic – « Wemby », même combat

Victor Wembanyama n’évolue pas tout à fait dans les mêmes sphères statistiques que Nikola Jokic, mais son impact sur la très belle saison des Spurs tombe sous le sens. L’intérieur français va mieux après plusieurs petits pépins physiques, et retrouve désormais un temps de jeu au-dessus des 30 minutes. Mais San Antonio continue de marcher sur des œufs avec son joyau, entre nécessaire présence sur le parquet et volonté de le protéger pour les rendez-vous à enjeu de la saison. Comme Nikola Jokic, Victor Wembanyama n’a plus que trois rencontres en réserve avant de ne plus être en lice pour les trophées de fin de saison.

Cette règle va rapidement exclure Giannis Antetokounmpo du scrutin et pourrait aussi coûter cher à Anthony Edwards (sept matchs restants), voire à Luka Doncic. Le Slovène fait office jusqu’ici de troisième larron dans la course au MVP et a encore accéléré en janvier avec 34.2 points (à 49.1% au tir dont 38.6% à 3-points), 9 passes et 7.1 rebonds de moyenne. Monstrueux, il est autant un habitué des coups de chaud que de passages aux soins. S’il compte plus de marge que Nikola Jokic ou Victor Wembanyama avec « seulement » huit matchs manqués, le maestro de Los Angeles a déjà un matelas réduit de moitié.

Luka Doncic est les autres restent toutefois à plus ou moins longue distance de Shai Gilgeous-Alexander, toujours favori à sa propre succession après une quarantaine de rencontres disputées. Le meneur d’Oklahoma City n’a pas baissé pied, en témoigne ses sorties à 39, 40 et 47 points ces dix derniers jours. Et le Canadien reste un modèle de régularité et de durabilité, avec 45 rencontres jouées sur les 47 disputées par le Thunder. « SGA » a une main sur le trophée, surtout si Jokic et « Wemby » venaient à être encore absents d’ici la fin de la saison régulière.

Plus que ses prestations individuelles irréprochables, il devra surtout se méfier de la forme de son équipe. OKC n’est plus irrésistible comme en début de saison. Pire, le champion sortant perd de plus en plus fréquemment avec trois revers lors des cinq derniers matchs. Le Thunder a encore de voir venir sur la tête de l’Ouest (5,5 matches d’avance sur les Spurs et les Nuggets), mais attention aux Pistons, qui ne comptent qu’une défaite de plus au compteur : 37-10 contre 33-11 pour Detroit.

Un pourcentage de victoires qui viendrait lentement mais sûrement à décroître pourrait finir par rentrer en compte dans l’esprit des votants, surtout après les bases historiques sur lesquelles était lancé Oklahoma City.

Cela pourrait aussi permettre à Cade Cunningham de remonter dans les suffrages. Le meneur des Pistons ne vit pas sa période la plus spectaculaire de la saison : 16.6 points à 37.8% au tir lors de ses cinq derniers matchs. Si sa blessure au poignet qui l’a laissé sur la touche à trois reprises depuis 20 jours se guérit comme la franchise du Michigan l’espère, il pourrait devenir un des outsiders de cette course au MVP. À condition que le titulaire au prochain All-Star Game reste en bonne santé, et que les Pistons restent sur cette dynamique qui leur offrirait une des meilleures saisons régulières de leur histoire.

NOTRE TOP 5 DE LA COURSE AU MVP 2025/26

1 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 37 victoires, 10 défaites – 1er à l’Ouest.

Stats : 32.1 pts, 4.4 reb, 6.2 pads, 1.3 int, 0.8 ctr et 2.0 pdb en 33,4 min.

Pourcentages : 55,9% au shoot, dont 39,4% à 3-points, et 89,2% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 31 victoires, 15 défaites – 3er à l’Ouest.

Stats : 29.6 pts, 12.2 reb, 11.0 pads, 1.4 int, 0.8 ctr et 3.5 pdb en 34,6 min.

Pourcentages : 60,5% au shoot, dont 43,5% à 3-points, et 85,3% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Lakers)

Bilan : 28 victoires, 17 défaites – 5e à l’Ouest.

Stats : 33.8 pts, 7.8 reb, 8.8 pads, 1.5 int, 0.5 ctr et 4.3 pdb en 36,5 min.

Pourcentages : 47,1% au shoot, dont 34,3% à 3-points, et 78,7% aux lancers.

4 – Victor Wembanyama (Spurs)

Bilan : 31 victoires, 15 défaites – 2e à l’Ouest.

Stats : 24.2 pts, 11.1 reb, 2.8 pads, 0.8 int, 2.7 ctr et 2.7 pdb en 28,9 min.

Pourcentages : 50,6% au shoot, dont 37,7% à 3-points, et 83,2% aux lancers.

5 – Cade Cunningham (Pistons)

Bilan : 33 victoires, 11 défaites – 1er à l’Est.

Stats : 25.4 pts, 5.8 reb, 9.7 pads, 1.5 int, 0.8 ctr et 3.9 pdb en 35,4 min.

Pourcentages : 45,5% au shoot, dont 32,7% à 3-points, et 82% aux lancers.