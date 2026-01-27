Amari Williams se montre dans la raquette des Celtics

Ces derniers jours, les publications en ligne des Maine Celtics sont très tournées vers l’équipe première. L’idée étant de mettre en avant l’un de leurs représentants, Amari Williams. Titulaire d’un « two-way contract » avec la franchise NBA basée à Boston, le rookie avait peu eu l’occasion d’être utilisé par Joe Mazzulla jusqu’ici.

Depuis une semaine, le joueur drafté en 46e position en juin se fait remarquer. Sur le parquet des Nets, dans un match en double-prolongation, il avait profité des soucis de fautes de ses coéquipiers à l’intérieur pour terminer une action en 2+1 dans les derniers instants. Mais également de contrer Nolan Traoré à 40 secondes de la fin.

De quoi convaincre le coach des Celtics… de le titulariser lors du match suivant face aux Bulls (2 points et 2 rebonds en 10 minutes). Puis de l’utiliser pendant 26 minutes, la nuit passée face aux Blazers alors que Chris Boucher et Luka Garza étaient sur la touche. Amari Williams a profité de son plus gros temps de jeu en carrière pour signer 9 points (3/8 aux tirs), 7 rebonds et 2 contres.

Sa qualité de passe mise en avant

« Ce duel lui convenait vraiment, et ses points forts ont été mis en avant par sa capacité à poser des écrans pour nous, à protéger le cercle et à prendre des rebonds. Mais c’est aussi son éthique de travail. Notre système évolue constamment, il faut donc être capable de lire le jeu instantanément, des deux côtés du terrain », pose son coach.

Avec des écrans parfois à la limite de la légalité, Amari Williams, qui a notamment fait face à un ancien de la maison, Robert Williams III, a convaincu Jaylen Brown. « Amari a fait du super boulot. Je l’ai trouvé exceptionnel. Il est entré sur le terrain et il a protégé le cercle. Il était là où il devait être la plupart du temps. Amari nous a facilité la tâche ce soir », défend l’ailier.

À voir s’il en a montré suffisamment pour réussir à se maintenir dans les rotations de Joe Mazzulla. En attendant, Payton Pritchard a apprécié ses qualités au « rebond, ses écrans de retard, sa protection du cercle… On doit utiliser Amari davantage pour sa qualité de passe, parce qu’il a une vraie vision de jeu. »

À Kentucky l’an dernier, pour sa cinquième année universitaire, son coéquipier avait tourné à 3 passes par rencontre, en plus de ses 11 points et 8.5 rebonds de moyenne.

Amari Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BOS 10 6:12 75.0 71.4 0.3 1.0 1.3 0.3 0.8 0.1 0.2 0.6 1.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.